Cascallares acompañó a Kicillof en la presentación de los centros socioeducativos moviles

El intendente electo de Almirante Brown, Mariano Cascallares, acompañó junto a jefes comunales de nuestra región al gobernador Axel Kicillof durante la presentación de 16 Centros Socioeducativos y Comunitarios Móviles (CSCM) destinados a fortalecer la vinculación educativa de los jóvenes en los barrios populares. En el acto que tuvo lugar en el Estadio Único “Diego Armando Maradona” de la ciudad de La Plata, se anunció además la ampliación del boleto estudiantil para aquellos adultos que cursan en bachilleratos con orientación en salud pública y se entregaron 17 combis para escuelas de educación especial. Participaron también el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni; y los ministros de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak; de Transporte, Jorge D’Onofrio; de Salud, Nicolás Kreplak; y de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque. En tanto, Cascallares estuvo acompañado por el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología de Almirante Brown, Sergio Pianciola. En la ocasión Kicillof subrayó que “estamos abordando problemas reales y complejos de nuestra provincia que no se van a solucionar con modelos matemáticos, sino con mucha inversión y trabajo”. “No es con un váucher o un arancel que vamos a incentivar a los pibes y las pibas para que vuelvan a la escuela: es con presencia en todos los barrios para que sepan que hay un Estado dispuesto a tenderles una mano y brindarles las herramientas necesarias para que tengan un futuro mejor”, añadió. En tanto, respecto de la ampliación del boleto estudiantil el Gobernador manifestó: “Los que pretenden quitar derechos creen que se trata de una cuestión de pizarrón y presupuestos, y nosotros sabemos que son el resultado de la lucha y de la organización de nuestro pueblo. Estamos terminando de transitar el camino para universalizar el boleto estudiantil en la provincia de Buenos Aires”. Por su parte, Cascallares subrayó el compromiso del Gobierno provincial que promueve el desarrollo de nuevas acciones en materia pedagógica, no solo con la presentación de centros socioeducativos y comunitarios móviles sino también con la ampliación del boleto estudiantil que beneficiará a miles de alumnos de la modalidad adultos. Asimismo, señaló: “Nos llena de orgullo ser parte de un distrito que tiene a la enseñanza como objetivo central, y avanzar- en articulación con el Estado nacional y provincial- en una educación pública de calidad y gratuita”. Cabe señalar, que los CSCM fortalecerán el trabajo pedagógico que llevan adelante los 191 Centros Socioeducativos y Comunitarios en Barrios Populares que funcionan en 27 municipios bonaerenses. Es para destacar que con el objetivo de incentivar la revinculación de adolescentes y jóvenes con la escuela, se llevarán adelante actividades educativas centradas en la alfabetización digital, y el aprendizaje de ciencia, tecnología y música. En Almirante Brown funcionan actualmente tres centros en los CIC de Glew y Don Orione y en la Casa del Niño de San José. En tanto, se prevé la visita próxima de un aula tecnológica móvil en el distrito. Durante la jornada además se entregaron combis para escuelas de educación especial de diferentes partidos de la provincia de Buenos Aires. Estuvieron presentes también el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Leonardo Nardini; la presidenta del Instituto Cultural, Florencia Saintout; la directora ejecutiva del OPISU, Romina Barrios; el jefe de gabinete de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE), Pablo Urquiza; y la subsecretaria de Educación, Claudia Bracchi. Además de intendentes, legisladores y concejales, entre otras autoridades

