El municipio y UNICEF diseñan un plan conjunto para potenciar las políticas de niñez y adolescencia

El intendente electo de Almirante Brown, Mariano Cascallares, encabezó una reunión con autoridades de UNICEF para implementar en el distrito nuevas políticas públicas orientadas a seguir potenciando los derechos y oportunidades de la niñez y la adolescencia. Fue durante una reunión realizada en la Casa de la Cultura, donde Cascallares, Juan Fabiani e integrantes de todo el equipo local acordaron las líneas de trabajo con el consultor de UNICEF Martín de Paula, en el marco del programa “Municipio Unido por la Niñez y la Adolescencia” (MUNA). Esta iniciativa es una estrategia de trabajo territorial dirigida a fortalecer las capacidades de gestión pública de los gobiernos municipales para la elaboración de diagnósticos y planes de acción para garantizar los derechos de la niñez y la adolescencia en sus comunidades. La reunión contó con la presencia de Juan Fabiani y del presidente del Concejo Deliberante local, Nicolás Jawtuschenko, quien además presentó una ordenanza que declaró de interés municipal a esta importante iniciativa. En este sentido, secretarios y secretarias locales de las áreas de Desarrollo Social, Educación, Salud y Juventud de Almirante Brown expusieron sus ejes temáticos a fortalecer y se acordó un plan de acción articulado con UNICEF. “Para nosotros es muy importante avanzar con esta iniciativa de UNICEF para contribuir en la consolidación del sistema de protección de niños, niñas y adolescentes en Almirante Brown. Con este trabajo articulado con distintas áreas locales tenemos como principal premisa potenciar el trabajo con la comunidad y generar mayor presencia del Estado”, señaló Mariano Cascallares. Dijeron presente de la jornada la coordinadora del Grupo Pharos- socio implementador de UNICEF, María Victoria Vozza; la consultora territorial, Mercedes Palmas; la responsable de Anses Burzaco, Viviana Tachella; la jefa distrital de Inspección escolar, María Inés Centurión; la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos de Almirante Brown; Bárbara Miñán y su par de Salud, Walter Gómez. También el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola; de Producción, Empleo y Formación Profesional, Federico Sassone; la presidenta del Instituto de Juventud, Micaela Ortiz,; la subsecretaria de Mujeres, Diversidad y Niñeces, Leda Quintana; la subsecretaria de Redes Integrales de Servicios de Salud, Mariana Avila, y el director de Relaciones Institucionales Educativas, Ezequiel Mars. Finalmente, trabajaron también durante la jornada la directora general de Gestión Pública, Mariel Casaforte; el director de SAE, Emmanuel Saavedra; el director de la Granja Educativa Municipal, Nicolás Izaguirre; la coordinadora general de Seguridad Alimentaria y Nutrición, Soledad Crespo; la coordinadora de Centros locales de Promoción y Protección de Derechos, Jimena Llanes; y el coordinador de Referentes Barriales, Juan Castro, entre otras autoridades.

Both comments and pings are currently closed.