Bullrich dará una conferencia de prensa y se aguardan definiciones rumbo al balotaje

La presidenta del PRO y excandidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, brindará este mediodía de miércoles una conferencia de prensa, acompañada por quien fuera su compañero de fórmula, Luis Petri, en la cual se aguardan definiciones en torno a un posible respaldo hacia el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, rumbo al balotaje del 19 de noviembre. El encuentro de Bullrich con la prensa -previsto para las 12 en Hipólito Yrigoyen 434- se producirá luego de la cena que mantuvo con el expresidente Mauricio Macri. El encuentro de Bullrich con la prensa -previsto para las 12 en Hipólito Yrigoyen 434- se producirá luego de la cena que mantuvo con el expresidente Mauricio Macri Previamente, el PRO había suspendido por segunda vez el encuentro partidario programado donde se iba a analizar la postura del partido ante la segunda vuelta que disputarán Milei con Sergio Massa. Una fuente partidaria del PRO aclaró que por estas horas en el partido fundado de Macri no se decide solamente el hipotético respaldo a La Libertad Avanza, sino el perfil que tendrá la conducción del propio PRO y también su rol en Juntos por el Cambio. Una fuente partidaria del PRO aclaró que por estas horas en el partido fundado de Macri no se decide solamente el hipotético respaldo a La Libertad Avanza, sino el perfil que tendrá la conducción del propio PRO y también su rol en Juntos por el Cambio Mauricio Macri y Javier Milei conversan permanentemente, aunque al expresidente todavía le cuesta embarcar a la coalición en un supuesto respaldo al libertario, e incluso no hay coincidencias al respecto en el mismo seno del PRO. La reunión de la UCR En tanto, la UCR reunirá a su conducción en una reunión donde lo único seguro es el rechazo a la figura de Milei. La cita es a las 14 en el Comité Nacional, ubicado en la calle Alsina 1786 de esta capital.

Si bien autoridades partidarias, como María Luisa Storani, alentaron un posible respaldo a Massa, el candidato presidencial de Unión por la Patria, fuentes partidarias dijeron que el escenario está “abierto”. En este contexto, tampoco se sabe si el radicalismo tomará una decisión tajante sobre su postura rumbo al balotaje del 19 de noviembre. Después de acusarla de “tirar bombas en los jardines de infantes”, Milei convocó a Bullrich a hacer una alianza para intentar derrotar a Massa en el balotaje / Foto: Cris Sille. “El rechazo a Milei es seguro. El representa valores muy contrarios a la UCR. Sobre el respaldo a Massa, si bien algunos lo van a ir a plantear, no hay consenso mayoritario. Es posible que hoy no salga una definición contundente”, explicó una fuente conocedora del partido centenario. “El rechazo a Milei es seguro. Representa valores muy contrarios a la UCR. Sobre el respaldo a Massa, si bien algunos lo van a ir a plantear, no hay consenso mayoritario Por lo bajo, en el radicalismo hay un fuerte debate entre los que piensan que hay que apoyar decididamente a Massa y entre los que quieren dar libertad de acción a sus afiliados y partidarios hacia la segunda vuelta electoral, tal como hizo la Coalición Cívica. Donde sí hay coincidencias es en cuestionar tanto a Milei, con quien aclaran que no hay negociación posible, y también al expresidente Mauricio Macri, a quien acusan de quebrar Juntos por el Cambio. Otra de las reuniones convocadas se hará a las 18 entre los ocho gobernadores electos de JxC que se reunirán en la Casa de Corrientes, en la calle Maipú 271, y en la que también se discutirá la posición de la coalición en el balotaje y la disputa por la conducción del frente, confirmaron a Télam desde ese espacio. Participarán los gobernadores electos Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Alfredo Cornejo (Mendoza), Claudio Poggi (San Luis), Marcelo Orrego (San Juan), Carlos Sadir (Jujuy), Ignacio Torres (Chubut), Leandro Zdero (Chaco) y el futuro jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. También estará presente el gobernador de Corrientes, el anfitrión Gustavo Valdés, que le restan otros dos años de mandato. El primer partido integrante de Juntos por el Cambio en dar su postura oficial sobre el balotaje fue la Coalición Cívica (CC), al anunciar que no respaldará “ni a (Sergio) Massa ni a (Javier) Milei” ya que “proponen gobiernos irresponsables basados en imposibilidades morales y políticas y pacto de impunidad”.

