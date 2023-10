Precios Justos: Comercio buscará renovar acuerdo con pauta del 5%

El Gobierno buscará renovar por noventa días más el programa Precios Justos que rige para el consumo masivo y otros sectores. Según pudo saber Ámbito, la Secretaría de Comercio apuntará a continuar con un sendero de incrementos mensuales en torno al 5%. El plan vence el 31 de octubre y en estos días comenzará la negociación con las empresas que aseguran que sus costos corren por encima de ese nivel. Economía se enfoca en resetear las expectativas luego de las elecciones. El resultado electoral le dio un respaldo importante a Sergio Massa para transitar las cuatro semanas que separan las generales de la segunda vuelta. Esto se reflejó en distintas cuestiones. Aparecieron las exportaciones: en la primera rueda de la semana el Banco Central compró u$s200 millones, el saldo positivo más importante de los últimos meses, y la curva de futuros de Rofex aceleró su caída en el tramo de corto plazo. Con ese plus se sentará también a negociar con las grandes firmas para renovar el programa Precios Justos, en un contexto en donde en el Palacio de Hacienda buscan recalibrar las expectativas que se vieron distorsionadas luego de las primarias. La tarea estará a cargo de la Secretaría de Comercio, que conduce Matías Tombolini, por donde suelen desfilar las empresas de consumo masivo para discutir los detalles del acuerdo. Según pudo saber Ámbito, el Gobierno buscará extender el plan que vence el 31 de octubre y establecer nuevamente un techo del 5% mensual para los incrementos por los próximos 90 días. Se trata de una nutrida canasta de productos del rubro alimentos y bebidas, limpieza e higiene personal, que se encuentran fundamentalmente en las grandes cadenas de supermercados. Además, aplica a otros rubros, como indumentaria, calzado y electro, donde también se reabrirán las discusiones. Una pulseada fundamental será por las naftas, un precio de precios. El acuerdo vence a fin de mes y, si bien las compañías ya tuvieron incrementos, buscarán validar nuevas subas que difícilmente se habiliten, al menos en la proporción que pretenden. En el Gobierno explican constantemente que la estrategia para bajar la inflación es reducir el déficit, incrementar las exportaciones y acumular reservas. Pero encuentran en Precios Justos una herramienta para orientar las expectativas, en un régimen de alta inflación que se caracteriza por actuar con elevada inercia. Por eso, Massa se movió rápido. Aprovechó la presencia de un nutrido grupo de cronistas extranjeros y pocas horas después de resultar ganador en las elecciones del domingo dio una conferencia de prensa en la que se plantó con la imagen de un Presidente y trazó un principio de hoja de ruta de lo que podría ser su eventual mandato después del 10 diciembre. Allí, despejó las dudas que puede generar en los mercados el triunfo de un candidato peronista. Habló de superávit fiscal para 2024, mencionó una serie de acciones para mejorar la paridad de los bonos, anticipó la puesta en marcha del dólar exportador y mostró las cartas de lo que podría ser su política exterior: una Argentina con mirada multipolar.

