Escándalo en plena campaña: Martín Insaurralde se pasea en yate por Marbella con la modelo Sofía Clerici

En plena campaña electoral, a un día del primer debate presidencial 2023, y en medio de la crisis económica, se desató un escándalo alrededor del jefe de gabinete del gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde. Durante el sábado se viralizó una serie de fotos del exintendente de Lomas de Zamora en un yate de lujo en Marbella, brindando con champagne y con bolsos y relojes de marcas exclusivas junto a su nueva pareja, la modelo Sofía Clerici. Las fotos hicieron pública la nueva relación de Martín Insaurralde, quien se separó hace dos meses -aunque el divorcio se habría efectivizado este mismo septiembre- de la modelo y conductora televisiva Jésica Cirio, con quien contrajo matrimonio en el 2014. Además, estuvo casado en otras dos ocasiones: entre 1994 y 2000 con Liliana Toledo, hija del ex intendente de Lomas de Zamora Hugo Toledo y madre de sus dos hijos mayores; y con Carolina Álvarez, con quien tuvo a su tercer hijo. Los regalos de Sofía Clerici: cuánto salen Entre los regalos que fue difundiendo en sus redes sociales, los objetos suntuosos que recibió Sofía Clerici son: Una cartera Louis Vuitton Alma, valuada en U$S 2.100.

Una pulsera Cartier Love, valuada en U$S 5.500.

Un reloj Rolex Datejust 36, valuado en U$S 18.000.

Una cartera Chanel Heart Bag White Lambskin, valuada en U$S 7.500.

Una cartera Louis Vuitton Neverfull Monogram Giant Jungle, valuada en U$S 2.000. Además, las fotos de la influencer que hicieron pública la relación con Martín Insaurralde mostraron un viaje por el Mediterráneo en un yate llamado Bandido 90, una lujosa embarcación con cuatro camarotes, jacuzzi y barra con minibar. El precio por alquilar una jornada de ocho horas supera los $3 millones, que incluiría las bebidas, la tripulación y la posibilidad de hacer deportes acuáticos. Redes La declaración jurada de Martín Insaurralde Las finanzas del jefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde comenzaron a cobrar centralidad este mes desde que se divorció con Jesica Cirio, con quien comparten una hija. Desde el canal televisivo LN+, habrían insinuado que el funcionario se abrió una cuenta off shore desde donde transfirió U$S 22 millones a Cirio para separarse en buenos términos y que no trasciendan cuestiones vinculadas a su intimidad. En ese marco de contar con dinero en negro, sus gastos pueden explicarse dado que sus presentaciones judiciales señalan que no podría destinar tales montos en regalos y viajes de lujo con salario como funcionarios público. Es por ello que avanza un pedido de presentación judicial de sus bienes, que podrían implicar en una causa por enriquecimiento ilícito. A pesar de eso, en el 2021, año que dejó la intendencia de Lomas de Zamora para asumir como jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde presentó una declaración jurada donde expuso que su sueldo era de $1.045.940 millones por sus funciones en la gestión provincial bonaerense. El sueldo registrado como jefe comunal lomense era aún mayor: $2.754.078 millones. Además, en su declaración jurada, Martín Insaurralde precisó contar con dinero en efectivo fuera del sistema bancario por $300.000, más dos cuentas en pesos: una con $326.744,15 y otra con $8.844,39. Su patrimonio incluiría a su vez una casa en Lomas de Zamora con valor fiscal de $10.600.371,89 y una sociedad anónima con bienes por $6.479.853,72. Quién es Sofía Clerici, la pareja de Insaurralde Modelo y diseñadora textil de lencería, Sofía Clerici es una influencer con más de 2 millones de seguidores en Instagram, donde se difunde mostrando la ropa interior de su marca y ostenta un estilo de vida de lujo, entre viajes y tiendas de primer nivel global. Con una trayectoria como modelo de lencería hace más de una década, Sofía Clerici ha llegado a protagonizar en múltiples oportunidades la tapa de la prestigiosa revista para adultos Playboy. En 2012 comenzó a dar sus primeros pasos televisivos participando del ciclo nocturno Animales sueltos, conducido por Alejandro Fantino. “Son muy encaradores los tipos de la política, te buscan, te llaman al toque”, dijo en ese programa.

