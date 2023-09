En el 150 aniversario de Brown proyectaran un show de mapping en el palacio municipal

El Municipio de Almirante Brown llevará adelante este sábado 30 de septiembre un espectáculo de Mapping en la fachada del Palacio Municipal, ubicado frente a la Plaza Brown, donde se proyectarán animaciones conmemorativas en 3D y 4D por los 150 años de nuestro distrito. Este imperdible show se realizará desde las 21 horas en todo el frente de Casa Municipal, donde se proyectarán animaciones conmemorativas en 3D y 4D por los 150 años del Partido de Almirante Brown. En este sentido, a través de las proyecciones se contarán las transformaciones suscitadas en dicho edificio desde 1872 hasta la actualidad y también imágenes de las personalidades más destacadas de nuestras doce localidades y de referentes de la historia browniana. Entre ellos, se destacarán las figuras de Héctor “El Negro” Enrique, Nicolás Tagliafico, el Doctor Ramón Carrillo, Antonio Agri, Amparito Castro, Oscar Rivera, Jorge Luis Borges, Ricardo Piglia, y muchas personalidades y referentes de Almirante Brown. Cabe recordar que durante todo el sábado en la Plaza Brown habrá, además, ferias artesanales, puestos de gastronomía y un escenario principal que recibirá a la música con los shows de Krocs (15hs), Alejandro Maldonado (16hs), Dúo Suburbio (17hs), Reot (18hs), Los Juacos (19hs) y un cierre de lujo a cargo de Las Pastillas del Abuelo, desde las 21:30 horas. Mariano Cascallares invitó a las vecinas y los vecinos a participar de las actividades “expresando el amor que sentimos por nuestro querido distrito que está cumpliendo nada menos que sus primeros 150 años”, indicó.

Both comments and pings are currently closed.