En el 150° aniversario de Brown, 75 mil personas vibraron con “Emilia” y las bandas locales en Calzada

En una jornada inolvidable, anoche una multitud de 75 mil vecinas y vecinos vibró en el Polideportivo de Rafael Calzada con la presentación de Emilia Mernes y de las bandas locales en el marco del Festival de la Juventud y de las celebraciones por el 150° aniversario de Almirante Brown. El festival comenzó pasadas las 16 horas con música e importantes espectáculos gratuitos y al aire libre. El público fue llegando a Rafael Calzada dándole color y brillo a una jornada que también incluyó la actuación de numerosas bandas y artistas locales y diferentes propuestas gastronómicas. “Nuestro querido distrito de Almirante Brown cumple su 150° aniversario y lo estamos celebrando con toda la familia y con la música en vivo de primer nivel. Por eso anoche disfrutamos mucho junto a la gente y a estos artistas que expresan la cultura de nuestro pueblo”, expresó Mariano Cascallares quien estuvo acompañado por Jua Fabiani. Las bandas que se presentaron haciendo vibrar al público son las ganadoras de un concurso realizado a fines de agosto, el cual contó con la participación de más de 50 grupos: FAV y BRK, Millenaria, Froz x Rakoboy y LatinGeisha. Además, de Maxi Prieto y el DJ Pato Almada. El cierre de la noche pasadas las 20 horas estuvo a cargo de “Emilia” que con su magia y carisma realizó un show inolvidable no solo para sus seguidores sino para todo nuestro distrito de Almirante Brown. En ese contexto, Mariano Cascallares agradeció la colaboración de todo el equipo del Municipio de Almirante Brown mencionando a áreas como el Instituto de las Culturas Brown, Defensa Civil, el servicio de emergencias médicas 107 AB, y la Secretara de Seguridad entre otras.

Both comments and pings are currently closed.