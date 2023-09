Inauguraron una nueva oficina del registro de las personas en Brown

La ministra de Gobierno bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez y Mariano Cascallares pusieron en funcionamiento una nueva oficina descentralizada del Registro de las Personas en Almirante Brown. La misma funcionará en la Delegación Municipal del Boulevard Shopping de la localidad de Adrogué (avenida Yrigoyen N° 13200) de 10.30 a 15.30 horas. Allí se expedirán partidas, certificaciones, DNI y pasaportes. Además, para agilizar la realización de los trámites las y los vecinos contarán con una ventanilla del sistema de pagos Provincia Net. En la ocasión, Álvarez Rodríguez señaló: “Nosotros creemos que la descentralización del Estado provincial es clave para simplificarle la vida a la gente y esto va a repercutir en la de muchos bonaerenses que ya no van a perder tiempo en viajes y filas lejos de sus hogares”. En tanto, Cascallares destacó el trabajo articulado con el Gobierno Provincial para potenciar los servicios y “de ese modo seguir sumando derechos para las y los vecinos de nuestro distrito”. Con la nueva oficina se prevé facilitar la realización de trámites ante la gran cantidad de solicitudes que mensualmente se llevan adelante en las diferentes delegaciones del Registro de las Personas que funcionan en Almirante Brown. Participaron de la jornada, el director provincial del Registro de las Personas, Mariano Ríos Ordoñez; el presidente del Honorable Concejo Deliberante local, Nicolás Jawtuschenko; el subsecretario de Gobierno, Mauricio Tomas y la delegada municipal de Adrogué, María José Zandonadi.

