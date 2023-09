Fuerte respaldo de la CAME a las medidas anunciadas por Sergio Massa para las pymes

Sergio Massa, constituyen La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) expresó que las medidas anunciadas este viernes por el ministro de Economía,, constituyen un “verdadero alivio fiscal para las micro, pequeñas y medianas empresas” y responden a un histórico reclamo de la entidad. Para las micro y pequeñas empresas se propone una simplificación tributaria mediante un “Esquema Simple” que permitirá que quienes tengan ingresos de hasta 15 salarios mínimos, vitales y móviles (SMVM) mensuales puedan optar por un régimen distinto al de monotributo, con un único pago mensual que abarque seguridad social, IVA y Ganancias, que se determinará como un porcentaje de la facturación. A su vez, se estableció un con un único pago mensual que abarque seguridad social, IVA y Ganancias, que se determinará como un porcentaje de la facturación. A su vez, se estableció un diferimiento en los aportes para los autónomos, recordó la CAME. recordó la CAME. Además, se plantea un plan de pagos, vigente hasta fin de año, que les permitirá a las pymes regularizar sus deudas en 120 cuotas mensuales y con una tasa de interés de 4,14% mensual (70% de la tasa de interés resarcitorio); en el que se podrán incluir obligaciones vencidas hasta el 31/08/2023 y planes caducos. Asimismo, Economía comunicó un aumento de la retención mínima por impuestos internos de la Resolución General 850 que va de los actuales $16.800 a $160 mil. Desde CAME se valora este tipo de medidas, ya que “repercutirá de manera positiva en el mercado interno, que representa 70% del PBI argentino”, consignó la entidad en un comunicado. Asimismo, la CAME solicitó la “pronta aprobación” de un proyecto presentado por la entidad que establece un tope para la tasa Badlar para aquellas micro y pequeñas empresas que hayan adherido al plan de facilidades de pago que la AFIP otorgó en noviembre de 2021 en cumplimiento de la Ley 27.653 de “Alivio fiscal para fortalecer la salida económica y social de la pandemia generada por el Covid-19”. Actualmente, para el próximo semestre octubre-marzo la tasa Badlar que pagarán las pymes por las cuotas de sus moratorias estará rondando el 115%, recordó la entidad, que advirtió que de esta manera “los montos mensuales se incrementarán en aproximadamente un 40%”. Las empresas que han adherido al plan de facilidades de pago definido por la ley aprobada durante la pandemia suman 155.888 microempresas y 21.501 pequeñas empresas, precisó la entidad.

