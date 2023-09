Kreplak, Cascallares y Fabiani inauguraron un nuevo CAPS y entregaron cuatro ambulancias

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, inauguró junto a Mariano Cascallares y Juan Fabiani el nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) N° 33 “Libertad” de Don Orione, que ya está brindando servicios a la comunidad. Además, se entregaron cuatro ambulancias nuevas destinadas a Almirante Brown. La jornada se llevó adelante en el nuevo edificio que se ubica en la intersección de las calles Araujo y Río Diamante, en inmediaciones de la nueva Delegación Municipal de la localidad de San Francisco de Asís, donde las autoridades realizaron el tradicional corte de cintas. De esta manera, se suma un nuevo CAPS a la red de atención primaria de la Comuna, contando actualmente con 33 centros de salud, los cuales todos fueron refaccionados a nuevo y otros directamente creados en lugares donde hacían falta. Durante la actividad, Kreplak, Cascallares y Fabiani descubrieron también junto al secretario de Salud local, Walter Gómez, y la subsecretaria Mariana Ávila, una placa conmemorativa por este acontecimiento tan importante para el distrito. Además, el ministro Kreplak hizo entrega de cuatro nuevas ambulancias. Una para el sistema 107 AB, otra para la UPA de Longchamps, una para el hospital Lucio Meléndez, de Adrogué, que se suma a la incorporada en mayo; y última para el Arturo Oñativia, de Rafael Calzada, con el objetivo de seguir potenciando sus prestaciones. “Sin dudas es otro día histórico para Almirante Brown, inaugurando este nuevo CAPS en Don Orione para seguir sumando servicios para nuestros vecinos y vecinas, además de la incorporación de tres nuevas ambulancias para el distrito, gracias al enorme trabajo articulado con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires”, subrayó Mariano Cascallares. Por su parte, Kreplak, remarcó que “hoy es un día con una agenda sanitaria enorme, donde en Almirante Brown inauguramos un centro de salud de 470 metros cuadrados llamado “Héroes de Malvinas” y tiene que ver con recuperar la atención primaria y el cuidado de la salud en una zona que creció mucho y también reivindicar a nuestros ex combatientes”. Este moderno espacio cuenta con cuatro consultorios generales, uno odontológico, uno ginecológico, un vacunatorio, farmacia, zona de depósito y oficinas de administración. Además, cuenta con un salón de usos múltiples, sala de espera, y seis módulos sanitarios, dos de ellos adaptados para personas con discapacidad, y los servicios básicos de cloacas, agua, gas y luz. Finalmente, la obra incluyó también la construcción de las veredas aledañas y de trabajos de parquizado en sus alrededores, todo a metros de la nueva delegación local.

