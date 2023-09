Provincia de Buenos Aires: menos impuestos para comercios y profesionales

Con el objetivo de sumar al Régimen Simplificado de Ingresos Brutos a contribuyentes de las categorías más bajas del Monotributo que todavía no se incorporaron al sistema, la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires inició una campaña que hace foco en las ventajas de adherir a esa iniciativa que se puso en marcha hace dos años. El director de ARBA, Cristian Girard, anunció la iniciativa esta mañana en la localidad de Mar del Plata y explicó que “luego de analizar en detalle el universo de contribuyentes que todavía no adhirieron al Régimen Simplificado de Ingresos Brutos, pudimos identificar un total de 135 mil monotributistas bonaerenses que, de inscribirse en el sistema, pasarán a pagar menos impuestos y dejarán de tener la obligación de presentar declaraciones juradas”.

