Dia para la Prevención del Suicidio: realizaron una jornada de concientización en Brown

En el Día Mundial para la Prevención del Suicidio realizaron una jornada de concientización sobre esta problemática que puede tratarse y prevenirse. Las actividades se iniciaron ayer sábado en José Mármol y continúan hoy en la misma localidad. En ese marco vecinos, autoridades municipales y el equipo de “Causa Común Brown” se reunieron en el Tanque de agua de la estación de Mármol (calles Bynnon y 4 de Enero) portando un vela amarilla para visibilizar un mensaje de acompañamiento y de esperanza. “Organizamos esta actividad para realizar un abordaje de esta problemática desde la visualización y principalmente a partir de la prevención”, indició Mariano Cascallares quien junto a Juan Fabiani recordaron que “si vos o alguien cercano necesita ayuda podés acudir al centro de salud más cercano o comunicarte las 24 horas al 0800 999 0091”. Agregó Mariano Cascallares que el objetivo de estas jornadas “es demostrar que estos actos se pueden prevenir y que estas problemáticas de pueden tratar”. Hoy domingo 10 de septiembre las actividades se trasladarán a la Plaza Los Aromos de Nuestra Señora de Luján en la calle Bynnon entre 25 de Mayo y Arias desde las 17 horas. Allí voluntarios de Causa Común realizarán acciones de concientización y una volanteada difundiendo las líneas de ayuda y los recursos comunitarios disponibles. Participa también de estas actividades el Centro Social de Capacitación para la Mujer y la Familia de Almirante Brown. Finalmente se recordó que la nueva línea telefónica nacional y gratuita de Salud Mental es el 0800 999 0091 las 24 horas los 365 días del año para todo el país.

