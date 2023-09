En un emotivo acto, Cascallares y Fabiani entregaron escrituras a familias de Malvinas Argentina

Mariano Cascallares y Juan Fabiani encabezaron un emotivo acto de entrega de adjudicaciones y escrituras a familias de Barrio Lindo y del Barrio La Antena, pertenecientes a la localidad de Malvinas Argentinas. La jornada se llevó adelante en la Casa Municipal de la Cultura de Adrogué, donde las autoridades, junto con el subsecretario de Hábitat de la Comunidad bonaerense, Ruben Pascolini, entregaron 13 certificados de adjudicación y 25 escrituras de regularización dominial de la Ley 24.374. Esta iniciativa se lleva adelante en el marco de los trabajos que el ministerio provincial, junto con la Escribanía General de Gobierno, y el Municipio browniano realizan para que las familias avancen con la escrituración de sus casas y potenciar así la regularización en los barrios. “Estamos muy contentos porque sabemos la emoción que significa para nuestros vecinos y vecinas tener la certidumbre del techo propio. Por eso, tenemos el compromiso de seguir avanzando con la regularización de los dominios y con la escrituración en los barrios de Almirante Brown”, sostuvo Mariano Cascallares. En esa línea, subrayó que “muchos de los barrios fueron creciendo a pasos agigantados hace años y la documentación se encontraba atrasada, por eso es importantísimo este trabajo articulado para que cada vez sean más las familias que tengan su casa a su nombre”. De la jornada participaron el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko; el Secretario de Política Ambiental y Hábitat, Augusto Villaronga; la subsecretaria de Tierras y Hábitat, Rosana Riccieri, entre otras autoridades.

