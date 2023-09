Cascallares convocó a seguir construyendo “Una educación{on publica inclusiva y de calidad”

En el inicio del Séptimo Congreso de Educación de Almirante Brown, cuyas deliberaciones se extenderán este viernes 8 de septiembre, Mariano Cascallares convocó a los integrantes del sistema educativo a “seguir construyendo una Educación Pública inclusiva de calidad para nuestra gente”.

Ante más de 900 docentes de los distintos niveles, representantes de universidades e instituciones de formación docente de nuestro distrito, municipios vecinos y de la región, Mariano Cascallares y Juan Fabiani dieron inicio al Congreso de Educación browniano. La inauguración del encuentro -del que forman parte más de 1.800 docentes inscriptos que participan de conferencias y talleres para analizar los desafíos de la escuela hoy- se llevó a cabo en el auditorio de la Iglesia Cristo para Todos, sito en Bouchard al 1000. Este Congreso de Educación se realiza bajo el lema “Democracia y soberanía del conocimiento”, buscando aglutinar experiencias y miradas respecto de los desafíos actuales en busca de conclusiones que redunden en mejoras de la calidad educativa. Tras la entonación de las estrofas del Himno Nacional, el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología de la Comuna, Sergio Pianciola dio la bienvenida a la nutrida concurrencia, que colmó las instalaciones del amplio auditorio, resaltando que el objetivo del encuentro es la búsqueda de políticas públicas que permitan sostener como prioridad la educación pública de calidad. Seguidamente habló la inspectora jefa de Educación distrital, profesora María Inés Centurión, quien hizo hincapié en la capacitación constante de los docentes y en la posibilidad que representa para enriquecer este encuentro de que puedan aportar su mirada y experiencia, siempre desde la impronta educativa. A continuación, Juan Fabiani destacó que desde el arranque de esta gestión se han creado 42 establecimientos educativos a nivel distrital. Dirigiéndose a los docentes sostuvo que “día a día, codo a codo trabajamos por una educación pública de calidad, al igual que lo hacen ustedes a diario con sus alumnos en las aulas”. “La educación es la herramienta más importante de la transformación”, enfatizó. Luego, se proyectaron los saludos y deseos de éxito del director General de Cultura y Educación de la Provincia, Alberto Sileoni, y del ministro de Educación de la Nación, Jaime Perzcyk. Tras ello, la titular del Instituto Nacional de Formación Docente, Verónica Piovani -que poco más tarde ofrecería la primera conferencia de la jornada-, destacó particularmente que el lema del encuentro fuera “Democracia y soberanía del conocimiento”, pues hoy más que nunca está planteado un debate y debemos sostener la defensa de la educación pública gratuita y de calidad. Luego, Mariano Cascallares indicó que la meta de estas deliberaciones es “la construcción de un ámbito de encuentro para enriquecer las políticas públicas y discutir el perfil educativo” para “llegar a cada rincón en cada barrio con la educación formal pública y gratuita de calidad para cada niña y cada niño de nuestra comunidad. La ceremonia inaugural contó con la presencia de la titular del Instituto Nacional de Formación Docente, Verónica Piovani; Julián Dercoli; del subsecretario de Política y Territorio de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, Ricardo Herrera; y representantes de la Universidad de Avellaneda y de las universidades nacionales de Lomas de Zamora y de nuestra Universidad Nacional Guillermo Brown. También estuvieron, entre otros, el presidente del Concejo Deliberante browniano, Nicolás Jawtuschenko; la titular del Consejo Escolar, María Marta Silva; la subsecretaria de Educación, Paula Falcón y el Inspector jefe de Educación Regional, Leonardo Lafflito. Las conferencias y talleres del congreso se llevan a cabo en la Casa municipal de la Cultura, en esteban Adrogué 1224. Entre los destacados pedagogos y conferencistas se cuentan Carlos Skliar, Laura Gari, Liliana Blanco, Marita Reinoso, Néstor Caraza, Adrián Melo, Ivanna Skok, Marí de Leonardis, Mónica Colombara, Laura Benadiba, Néstor Rebecchi, Mariela Jungberg, Victoria Pombo, Gerardo Marchesini, Rosana Merlos, Cárdenas, Analía Mora y Natalia Carnese., M. Grasso, F. Gonçalves, C. Molina, M. Schoo, M. F. López y M. Ciavattini, Rosalía Pankiv, Noemí Vino, Andrea Córdoba, Carina Reghenzani, Pablo Bana, Paulo Battaglini, Romina Ávalos, C. Guerrero, Mauro de Gregorio, Mariana Gadea, Adriano Junco, Sandra Golan, Ricardo Ravenna, Eduardo Sotelo, Luisina Martínez, Constanza Guerrero, Andrés Suárez y Mercedes Domecq.

Both comments and pings are currently closed.