Llega un importante obra hidráulica para evitar anegamientos en Barrios de Glew

El Municipio de Almirante Brown, en articulación con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, anunció que se llevará adelante una importante obra hidráulica para evitar anegamientos e inundaciones en barrios de la zona oeste de la localidad de Glew. Se trata de la obra “Desagües Pluviales – Parque San Roque”, la cual solucionará el problema hídrico en toda la zona de los barrios Parque Roma, Uocra y parte de El Progreso, en inmediaciones al río Salado. La medida abarca también algunas zonas del partido de Presidente Perón. La obra consta de un entubamiento del zanjón ubicado en paralelo a la avenida Néstor Kirchner, en una zona de aproximadamente 200 hectáreas, sólo en lo que respecta a Almirante Brown. “Seguimos sumando obras hidráulicas históricas para Almirante Brown, en este caso saldando un reclamo de los vecinos y vecinas de Glew para terminar con inundaciones y anegamientos en muchos barrios de la zona oeste, como Parque Roma, Uocra y El Progreso”, subrayó Mariano Cascallares. En esa línea, explicó que “la obra ya fue licitada gracias al trabajo coordinado con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y muy pronto comenzarán los primeros trabajos”.

