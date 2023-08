Brown: gracias al sistema de anillo digital del municipio capturaron a tres peligroso delincuentes

Efectivos de la Comisaría 1° de Adrogué detuvieron en las últimas horas a tres peligrosos delincuentes gracias al sistema de Anillo Digital y las cámaras de seguridad del Municipio de Almirante Brown. Todo ocurrió cuando personal del Centro de Operaciones Municipal (COM) de Burzaco tomó conocimiento que un vehículo Peugeot 206 gris con pedido de secuestro vigente por robo había sido detectado transitando por el cruce de Ruta 16 y la Avenida Argentina. Ante esta situación, se hizo un seguimiento en tiempo real con las cámaras y gracias al rápido accionar, personal policial detuvo su marcha en la rotonda Los Pinos, en la intersección de la avenida Hipólito Yrigoyen y Ruta 4. Los agentes identificaron a sus ocupantes y corroboraron que se trataba de tres delincuentes de 29, 30 y 38 años que el 17 de agosto habían protagonizado una entradera. En este sentido, entre sus pertenencias, los efectivos hallaron un criquet, pinza corta cadena, barrera, medias negras y guantes, entre otros elementos de interés para la causa. De esta manera, los tres ladrones quedaron detenidos por instrucción de la Unidad Fiscal Especializada N°11, a cargo del Dr. Scolari, por el delito de “robo agravado en poblado y en banda”, además del secuestro del vehículo involucrado. “El sistema de Anillo Digital del Municipio de Almirante Brown está compuesto por 39 cámaras LPR que ubicamos estratégicamente en las principales entradas y salidas de nuestro distrito. Así se detectan vehículos con pedido de captura y se realiza el seguimiento de rodados que participaron de un ilícito para lograr su rápida detención”, indicó Mariano Cascallares. Con ese fin, se instalaron también 18 carteles LED para la identificación de patentes en tiempo real, los cuales monitorean unos 180.000 vehículos que transitan por día, con el único objetivo de dar con rodados que tengan pedido de captura vigente, mediante un trabajo articulado con la base de datos del Ministerio de Seguridad bonaerense.

