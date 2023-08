La “Mona” Jiménez sufrió un principio de ACV y está en terapia intensiva

l músico está internado en el Instituto Modelo de Cardiología en el barrio de Villa Urquiza de la capital provincial, a donde ingresó en la madrugada de este miércoles. El sitio Cuarteteandoeneldoce indicó: “Desde su entorno aseguraron a El Doce que el cuartetero estaba comiendo y sufrió un mareo. Fue trasladado hacia el Cardiológico, donde lo diagnosticaron con un ACV. Según se conoció, sería leve y estaría un par de días Internado”. A principios de agosto pasado Jiménez había sido intervenido quirúrgicamente debido a un fuerte dolor abdominal. Carlos “La Mona” Jiménez tiene 72 años y se mantiene arriba de los escenarios desde 1967, grabando más de 90 discos desde entonces.

