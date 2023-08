Concluyen las obras de refacción y ampliación en el CAPS 12 de Don Orione

El Municipio de Almirante Brown informó que se encuentran en la etapa final las obras de refacción y ampliación en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) N°12 de Don Orione, en la localidad de San Francisco de Asís. Los trabajos se llevan adelante en el centro ubicado en Carcarañá y la avenida Eva Perón, los cuales se concentran en la creación de nuevos consultorios, núcleos sanitarios y oficinas administrativas. También se realiza una redistribución de usos del edificio existente para un mejor aprovechamiento de los ambientes y trabajos de adecuación de la climatización y de electricidad, entre otros. “Estamos muy contentos porque avanzan las obras de ampliación y refuncionalización de este espacio que fue el primero en esta localidad y que cumplió una gran tarea durante la pandemia”, sostuvo Mariano Cascallares. En esa línea, Cascallares remarcó y agradeció además el trabajo y acompañamiento de los “Ministerios de Salud y Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires”. Cabe destacar que también se encuentra en la etapa final la construcción del CAPS N° 33 “Libertad”, también de Don Orione, ubicado en la intersección de las calles Araujo y Río Diamante, en inmediaciones de la nueva Delegación Municipal de la localidad de San Francisco de Asís. De esta manera, el Municipio de Almirante Brown sigue potenciando la red de atención primaria de la Comuna, que ahora contará con 33 CAPS, todos nuevos o refaccionados, y con más equipamiento para fortalecer el acceso a la salud de las vecinas y vecinos de nuestro distrito. Y también dotando de mayor tecnología a los procesos administrativos, como por ejemplo con la incorporación de la “Historia Clínica Digital”, la cual permite que los datos y estudios estén en red en todo el sistema de salud de la región.

Both comments and pings are currently closed.