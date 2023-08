El Gobierno congeló el precio de los combustibles hasta el 31 de octubre

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció que los precios de los combustibles quedarán congelados hasta el 31 de octubre próximo, tras la suba de 12,5% implementada este miércoles por la mayoría de las petroleras y a la que esta medianoche se sumará YPF. La decisión fue acordada por las autoridades con las principales empresas del sector, dijo Massa en una presentación pública. El jefe del Palacio de Hacienda expresó que “este fue un acuerdo entre los productores, refinadores, la Secretaría de Energía, Aduanas y la AFIP e implica que el aumento del 12,5% en todas las estaciones de servicio será el último hasta el 31 de octubre y entramos en un sendero en el cual no habrá más incrementos de combustibles, producto de una decisión en la cual el impacto de la devaluación la termina asumiendo el consumidor, una parte las empresas y una parte el Estado que va a resignar parte de los recursos que pagan las empresas”.

