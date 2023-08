Kicillof se comunicó con Garro: la situación está “controlada”, pero se mantiene la “alerta máxima”

El mandatario bonaerense, Axel Kicillof, se comunicó este jueves con el intendente de La Plata, Julio Garro, para poner a disposición recursos provinciales por el fuerte temporal que azotó ese distrito y provocó graves inundaciones. El Gobierno bonaerense indicó que se mantenía “la alerta máxima” por tormentas severas en La Plata y estableció un “comando de incidencias” con base en el Estadio Único Diego Armando Maradona para monitorear la situación y coordinar las acciones de asistencia. En el comando de incidencias trabajan la Dirección de Rescate de la Policía, Bomberos, Emergencias y Defensa Civil, en articulación con las demás áreas del gabinete provincial. Las acciones se centran en el seguimiento aéreo y terrestre, la evacuación y asistencia de las personas afectadas”, sostuvo un comunicado oficial. Además, el informe resaltó que las zonas más críticas son Los Hornos, Melchor Romero, Lisandro Olmos, Abasto y San Carlos. Si bien aclaró que la situación está “controlada”, se mantiene “la alerta máxima” por tormentas severas. Por su parte, el intendente de La Plata, Julio Garro, aseguró que desde el Gobierno municipal están trabajando con los vecinos perjudicados por el fuerte temporal que azota a la ciudad y pidió abordar el tema “sin oportunismos” políticos.

