Cascallares y Fabiani acompañaron a deportistas brownianos en el polideportivo municipal

Mariano Cascallares y Juan Fabiani acompañaron a jóvenes y adultos mayores que estaban practicando distintos deportes en el Microestadio “Diego Armando Maradona”, en el Polideportivo Municipal de Ministro Rivadavia. La visita se llevó adelante en el predio municipal ubicado en 25 de Mayo y Quiroga, donde Cascallares y Fabiani dialogaron primero con jóvenes que estaban participando de las jornadas deportivas de los Juegos Bonaerenses (JEBO) practicando vóley, futbol, softbol y atletismo. Esta iniciativa busca poner en práctica las habilidades deportivas aprendidas durante las clases de educación física y competir con otras escuelas en diferentes disciplinas. Posteriormente, se dirigieron al Natatorio Municipal Cubierto y Climatizado ubicado a pocos metros, donde se estaba desarrollando una clase de Aquagym para adultos mayores del distrito. También en uno de los piletones del natatorio estaban haciendo estimulación temprana con profesionales del Centro de Atención Temprana Del Desarrollo Infantil Nº1 de Almirante Brown, con la finalidad de potenciar la estimulación cognitiva y motora de los pequeños con síndrome de down para que sean conscientes de sus movimientos corporales y de coordinación. “Siempre es una alegría recorrer nuestro Polideportivo Municipal donde miles de jóvenes y adultos mayores se acercan cada día a practicar distintos deportes y realizar actividades acuáticas. Tenemos el compromiso de seguir construyendo un Almirante Brown con más y mejores oportunidades para todos y todas”, remarcó Mariano Cascallares durante la visita. Cabe recordar que actualmente el Municipio Browniano está llevando adelante la construcción de dos nuevos Polideportivos con Natatorios Cubiertos y Climatizados en Rafael Calzada, que ya tiene un importante estado de avance, y también en la localidad de Malvinas Argentinas.

