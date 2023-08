Cerruti: “Massa está haciendo un trabajo extraordinario”

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, consideró que Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza “son dos opciones que representan lo mismo” de cara a las elecciones nacionales y dijo que desde el Gobierno nacional continuarán “trabajando duro de acá a octubre para poder ser capaces de representar a quienes quieren un país diferente”. “Sergio Massa es nuestro candidato y sigue siendo un piloto de tormenta. Está haciendo un trabajo extraordinario”, destacó Cerruti en rueda de prensa en la Casa de Gobierno. “Sergio Massa es nuestro candidato y sigue siendo un piloto de tormenta. Está haciendo un trabajo extraordinario” Cerruti envió un mensaje a los votantes tras las PASO del domingo y sostuvo que el Gobierno está “trabajando cada día para mejorar la situación” socioeconómica del país. “Les decimos que estamos trabajando cada día y en cada momento para mejorar la situación. Tenemos un montón de autocríticas para hacernos, las hacemos cada día”, dijo Cerruti y agregó: “Les pedimos perdón por no haber llegado a ese lugar de su vida donde no se sienten representados por este Gobierno. Hay que ponerle más velocidad a algunas cosas, estamos a tiempo de mejorar y cambiar”. La portavoz afirmó que las propuestas del candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, “serían la ruina para la Argentina y las familias”, al tiempo que dijo que el libertario “tiene actitudes de mucha ignorancia” y que su plataforma electoral es “imposible de llevar adelante”. “Hizo una comparación absurda sobre la NASA y el Conicet. Tiene actitudes de mucha ignorancia, tira frases mágicas que sólo le sirve para los zócalos de TV. Esperemos que empiece a explicar esos títulos, que son imposibles de llevar adelante, y en caso de aplicarlos serían la ruina para la Argentina y las familias involucradas”, dijo la portavoz en una rueda de prensa en Casa de Gobierno.

