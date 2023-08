Lanzaron una app para seguir el resultado de las PASO: cómo bajarla y qué datos brinda

El Gobierno nacional lanzó hoy una nueva aplicación para dispositivos móviles denominada “Elecciones Argentinas 2023”, a través de la cual es posible seguir el recuento de votos de las PASO de este domingo, en cualquiera de los 24 distritos del país. “La aplicación, que está disponible de manera gratuita en App Store y Google Play, posibilita visualizar todos los datos del recuento provisional, por provincia y por categorías electorales”, indicó el Ministerio del Interior en un comunicado. Además, detallaron que desde la aplicación “será posible acceder a los resultados por mesa, y ver los más de 104 mil telegramas que se contabilizarán durante la noche de la elección”. “‘Elecciones Argentinas 2023’ permite a los ciudadanos y ciudadanas, desde cualquier parte del país, contar información transparente sobre el proceso de recuento de votos la noche de la elección, de una manera rápida y federal”, puntualizaron. En paralelo, la Dirección Nacional Electoral (DINE) hizo entrega hoy a las autoridades de la Cámara Nacional Electoral (CNE) del código fuente del recuento provisorio de votos de cara a la celebración de las elecciones primarias. “En marco de la articulación desarrollada durante los últimos meses, en esta oportunidad fueron invitados a participar los apoderados y fiscales informáticos de todas las fuerzas políticas, con el objeto de imprimirle mayor transparencia al acto de entrega de los códigos fuente”, indicaron. Consulta de resultados

Both comments and pings are currently closed.