Murales en Brown: homenaje a Charly Garcia, Cerati y a un clásico del Animé

El Municipio de Almirante Brown, a través del Instituto Municipal de las Culturas, presentó nuevos murales en el distrito, entre ellos en homenaje al gran Charly García, a Gustavo Cerati que ayer hubiera cumplido 64 años y a uno de los mejores animé de la historia: “One Piece”, todos en la localidad de Burzaco. El nuevo mural en conmemoración al músico y cantautor argentino Charly García está ubicado en la avenida Monteverde al 6200 y fue realizado por el artista TiN. También sobre la misma avenida, y a pocos metros, fue realizado otro pero de la banda de punk rock “Los Ramones”. Mientras tanto, el homenaje a Gustavo Cerati se encuentra en la avenida Monteverde N° 6142. Otro de los murales que se presentaron es el del histórico animé “One Piece”, situado en la intersección de la avenida Monteverde y Moreno, el cual fue realizado por los muralistas Eki y Heber. Siguiendo esa línea, a unos metros de ahí, también en la avenida Monteverde, se plasmó a los androides N°16, N°17 y N°18, de la mítica serie animada Dragon Ball Z, el cual fue realizado por Gabo Luna. “Seguimos multiplicando los murales en distintos rincones de Almirante Brown apostando al embellecimiento de nuestros espacios y reconociendo a distintas personalidades y piezas culturales”, destacó Mariano Cascallares, quien además subrayó el gran trabajo de los muralistas y del Instituto Municipal de las Culturas. Cabe destacar que en las últimas semanas se presentó otro mural en homenaje a los grandes del tango, también en Burzaco, en el que se destacaron las figuras de Carlos Gardel, El Polaco Goyeneche, Pichuco Troilo, Tita Merello, Astor Piazzolla y Enrique Santos Discépolo. En esa ocasión, los encargados de realizarlo fueron los muralistas Gabo Luna, Eki Bessada, Heber y Tin, quienes pintaron las figuras de los reconocidos artistas sobre un fuelle de bandoneón. Los murales son una expresión de la cultura de nuestro pueblo que le dan color y vida a las paredes de los barrios de Almirante Brown.

