Cascallares junto a los bomberos de Glew para seguir sumando servicios

En una de sus habituales recorridas por Almirante Brown, Mariano Cascallares visitó el cuartel central de los Bomberos Voluntarios de Glew donde articuló acciones para sumar más equipamiento y más servicios. Durante la jornada Cascallares recorrió las instalaciones del destacamento -ubicado en Sarmiento N° 221- donde se avanza en la construcción de nuevas dependencias, entre ellas, vestuarios, sala de reuniones y de administración. Y dialogó con miembros de la Comisión Directiva y también con bomberos y cadetes de la institución. En ese marco, se acordó el acompañamiento del Municipio para sumar una nueva autobomba para seguir fortaleciendo el servicio. “Seguimos trabajando juntos por los bomberos, una de las instituciones más queridas y que brinda más servicios a nuestros vecinos”, expresó Cascallares, al tiempo que destacó la calidad institucional de la asociación bomberil de la localidad, que ha mejorado en los últimos años, sumando en el 2021 un segundo cuartel en Glew Este, en el barrio Santa Ana. Vale destacar el trabajo conjunto entre la Asociación de los Bomberos Voluntarios del distrito y el Municipio, que colabora en el mantenimiento de tan meritoria tarea. En este sentido, desde el inicio de la actual gestión comunal se estableció una retribución mensual automática y directa para que se puedan cubrir los gastos operativos e incorporar equipamiento, además realizar mejoras edilicias y sumar elementos de protección para todo el personal. Participaron de la jornada, el presidente de Bomberos de Glew, Fernando Isla, y el Jefe de Bomberos, Hernán Fernández. Además, los ediles Cristina Vilotta y Martín Borsetti, y el delegado Municipal de la localidad, Guillermo Antoniani.

