Habrá una suma fija para trabajadores y mejoras en jubilaciones y ganancias

El ministro de Economía, Sergio Massa, adelantó este viernes que tras las PASO “habrá anuncios” referidos a mejoras en el ingreso de los trabajadores y jubilados, iniciativas que nos se pueden presentar ahora por la veda que rige hasta el 13 de agosto. “En el corto plazo hay tres cosas centrales. Una con la mejora de ingresos, tenemos que resolver el tema de ganancias que va a mejorar el salario de muchos; resolver el tema de la suma fija, sobre todo para los salarios más bajos; y tenemos que tener recursos para fortalecer la situación de los jubilados“, dijo Massa en declaraciones al canal de noticias C5N. Más controles para frenar la especulación con el dólar Massa, precandidato a Presidente por Unión por la Patria (UxP) afirmó además que la Comisión Nacional de Valores y el Unidad de Información Financiera “estarán más firmes” en los próximos días con su seguimiento del mercado cambiario local. El dólar en el mercado libre de cambio llegó a cotizar hoy a $580 pero retrocedió y cerró en torno a los $ 574, el mismo valor que el jueves, al tiempo que el Banco Central compraba unos US$ 221 millones, alentado por las liquidaciones del Programa de Incentivo a las Exportaciones que reconoce un dólar de $340 a las exportaciones del maíz, entre otras. Massa explicó que el “dólar blue” es “un mercado en el que dos o tres picaros meten ruido” por lo que “hemos decidido intervenir en los mercados financieros” para no permitir más especulaciones. Foto TW Además, el ministro aseguró que las tarifas de electricidad y gas “serán más baratas” en los próximos años, cuando el precio del combustible baje a partir del abastecimiento que surja de la explotación de Vaca Muerta, el cual reemplazará las importaciones de gas licuado. El precandiato llamó a tener “orden fiscal” y también superávit en la balanza comercial, al recordar que “los mejores momentos de los argentinos eran cuando más vendíamos que lo que comprábamos” al exterior. Alquileres Massa afirmó además que “hay que lograr que el Congreso trate las modificaciones a la ley de alquileres” tema que consideró debe tener un marco general en el Código Civil argentino para que cada provincia pueda reglamentar según los mercados de oferta y demanda inmobiliaria. En diálogo con C5N, el también precandidato presidencial de Unión por la Patria recordó que “hay artículos de la ley Lipovetzky, que impulsó el macrismo, que fracasaron claramente”. “Pensó que iba a quedar en los cánones del derecho argentino y quedó en los peores”, afirmó Massa en referencia al impulsor de la actual ley, el diputado provincial bonaerense de Juntos por el Cambio Daniel Lipovetzky. Foto: Prensa Para resolver esta situación, sostuvo el titular del Palacio de Hacienda, “tenemos que el lograr que el Congreso trate las modificaciones porque de alguna manera hay que mirar los mercados de oferta y demanda inmobiliaria en ciudad y el resto del país”. “No es lo mismo en ciudad de Buenos Aires donde tenés una distorsión adicional por la presencia de (la aplicación de alojamiento para turistas) Airbnb como producto para los turistas que el mercado inmobiliario en el resto del país”, explicó. En ese sentido, afirmó que “en algún momento planteé no con mucho éxito que el tema de la legislación sobre alquileres debía tener un marco general en el Código Civil argentino y después cada legislatura de cada provincia debía reglamentar de acuerdo a la oferta de cada una”.

