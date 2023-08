Vuelven las lluvias a Buenos Aires: cuáles son los días en los que se esperan tormentas

Luego del récord de los 30 grados en los primeros días de agosto, se anuncia la posibilidad del regreso de las lluvias a Ciudad y Gran Buenos Aires en los próximos días. Cuándo vuelven las lluvias a Buenos Aires De todos modos, las previsiones no indican alertas de ningún tipo, por lo cual, no se esperan lluvias fuertes al menos en la zona del AMBA. Los sitios especializados, como Meteored, indican que el día con más posibilidades de lluvias es este domingo 6 de agosto, jornada que tiene un 70 por ciento de chances de chaparrones hacia la noche. El sábado también estará inestable la zona de Capital Federal y sus alrededores, aunque por ahora las probabilidades de lluvias son más bajas. La semana que viene estará inestable varios días y por ahora hay ciertas chances de chaparrones en la jornada del martes 8 de agosto.

