Zoonosis Brown salvó a “Negrita” una perrita de Glew gravemente herida

El Municipio de Almirante Brown informó que, gracias al rápido accionar del Centro Municipal de Sanidad Animal y Zoonosis, se logró salvar y poner a resguardo a “Negrita”, una perrita de la localidad de Glew que fue intervenida de urgencia tras ser gravemente herida. Se trata de una perra de raza rottweiler que fue atacada en su casa presuntamente por su dueño, quien luego fue detenido por efectivos policiales tras un llamado al 911. Al lugar arribó también personal de Zoonosis Brown, que halló al animal acostado junto a la reja del garaje con heridas de bala, y lo trasladó rápidamente hasta la sede ubicada en Martín Fierro N° 33, Burzaco. Allí “Negrita”, de dos años, fue asistida, cuidada y operada exitosamente por los veterinarios de Zoonosis Brown, donde actualmente se recupera favorablemente. “Estamos orgullosos de nuestro Centro Municipal de Sanidad Animal y Zoonosis que en este caso puso a resguardo a la perra ‘Negrita’, de dos años”, sostuvo Mariano Cascallares que destacó el trabajo del equipo del Municipio. En esa línea, aclaró que la perrita “se recupera satisfactoriamente con los cuidados de los profesionales”, al tiempo que elogió el trabajo de Zoonosis Brown, al que consideró “un verdadero ejemplo de sanidad animal para todo nuestro país”. Cabe recordar que el Centro de Sanidad Animal y Zoonosis de Burzaco recibe todas las semanas a funcionarios y representantes de todos los municipios del país, e incluso de Latinoamérica, para conocer de primera mano y replicar el modelo sanitario que se implementa en Almirante Brown.

