Las PASO bonaerenses tendrán cantidad récord de boletas

El Juzgado Federal N°1 de La Plata con competencia electoral informó este jueves que desarrolló la audiencia de boletas para que los apoderados de las agrupaciones políticas se expidieran sobre los modelos presentados para su aprobación formal y además brindó información sobre las medidas adoptadas para reducir las demoras en el escrutinio de las elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) del 13 de agosto. De la jornada participaron el juez Alejo Ramos Padilla y representantes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), quienes fueron convocados para controlar las operaciones vinculadas a la impresión de boletas, se indicó en un comunicado. Durante la reunión, los funcionarios de la AFIP explicaron las medidas de trazabilidad y control para garantizar la transparencia en el uso de los fondos públicos y las contrataciones de las imprentas, y se pusieron a disposición para brindar información sobre el monitoreo del circuito de impresión de boletas, desde la importación del papel hasta su entrega. Además, se explicaron las medidas adoptadas para disminuir demoras ante posibles complejidades técnicas durante el proceso eleccionario. La participación será la más alta en los 40 años de democracia, dado que participarán un total de 27 agrupaciones políticas nacionales, si se tienen en cuenta los partidos y las alianzas Según informó la Justicia electoral bonaerense, a la dimensión que históricamente tiene el acto eleccionario en la provincia de Buenos Aires -esta vez serán 13.110.768 electores/as, 6.671 establecimientos habilitados, 38.079 mesas para nativos y 95.210 autoridades de mesas-, a los próximos comicios se le sumarán una serie de circunstancias que podrían dilatar el conteo de los votos. Por un lado, la participación será la más alta en los 40 años de democracia, dado que participarán un total de 27 agrupaciones políticas nacionales, si se tienen en cuenta los partidos y las alianzas. Ese número implica la posibilidad de optar por 109 listas diferentes y un número récord de cantidad de boletas dentro del cuarto oscuro. Además, esas boletas serán físicamente más grandes que de costumbre, ya que por primera vez tendrán candidatos distribuidos en 8 cuerpos y diez categorías posibles: presidente y vicepresidente; parlamentarios del Mercosur por distrito nacional; senadores nacionales; diputados nacionales; parlamentarios del Mercosur por distrito regional; gobernador y vicegobernador; senadores y/o diputados provinciales; intendente; concejales y consejeros escolares; lo que implicará que las autoridades de mesa deberán completar un acta con mayor cantidad de categorías por hoja.

Both comments and pings are currently closed.