La NASA advirtió que la ola de calor en el hemisferio norte podría sostenerse en el tiempo

La NASA se pronunció este jueves sobre la ola de calor que está experimentando el hemisferio norte y señaló que “no es ninguna sorpresa”. Por el contrario, la agencia espacial estadounidense advirtió que este tipo de situaciones podrían sostenerse en el tiempo y volverse una constante, de no darse un cambio rotundo y urgente. “Durante las últimas cuatro décadas ha habido un aumento de las temperaturas, cada década. Este pasado junio fue el junio más cálido del que hay registros y anticipamos que julio será -probablemente- el julio más caluroso”, señaló el director del Instituto Goddard de Estudios Espaciales de la NASA, Gavin Schmidt. En base a estos registros y las tendencias vislumbradas para el futuro no tan lejano, el experto explicó que es crucial que se reduzcan los envíos de gases del efecto invernadero a la atmósfera para evitar que esta problemática se acentúe y se afiance. Las mediciones expusieron que éste pasado junio fue el junio más cálido del que hay registros y julio será -probablemente- el julio más caluroso (FOTO: REUTERS) Las mediciones expusieron que éste pasado junio fue el junio más cálido del que hay registros y julio será -probablemente- el julio más caluroso (FOTO: REUTERS) “Pensamos que va a continuar porque seguimos lanzando gases con efecto invernadero a la atmósfera y, hasta que no dejemos de hacerlo, las temperaturas seguirán aumentando”, dijo al respecto y subrayó que el control de la situación está en manos de las personas. Por otro lado, Schmidt se refirió al fenómeno de El Niño, el cual muchos señalan como agravante de las altas temperaturas en el hemisferio norte y dijo que, a su juicio, no justifica por sí sola la ola de calor. “Estamos viendo un calor generalizado prácticamente en todas partes, sobre todo en los océanos, donde durante meses hemos visto temperaturas récord en la superficie marina -incluso fuera de los trópicos-”, señaló. Científicos advirtieron que la temperatura global de la superficie del mar (TSM) batió su récord y alcanzó, esta semana, los 20,9°C, lo que implica un aumento de 0,6°C sobre la media de 1991-2020. Inclusive, las aguas del Atlántico, frente a las costas de Florida, alcanzaron los 32°C, una temperatura sin precedentes. En Florida, las aguas del Atlántico alcanzaron una temperatura sin precedentes de 32,2C (FOTO: AFP) En Florida, las aguas del Atlántico alcanzaron una temperatura sin precedentes de 32,2C (FOTO: AFP) El jefe del Laboratorio de Ecología Oceánica del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA, Carlos del Castillo, comentó sobre esto que “los problemas con las temperaturas de los océanos no se quedan en el océano: afectan a todas partes”. “Los aumentos en las temperaturas de los océanos provocan más fenómenos meteorológicos extremos y lluvias torrenciales en las zonas costeras”, algo que ya se ha empezado a ver en ciudades cercanas al mar. Las cifras récords que dejó esta ola de calor sugiere que este 2023 será uno de los cinco años más calurosos jamás registrados. “Mis cálculos apuntan a que hay un 50 % de posibilidades de que 2023 sea el año más caluroso hasta la fecha. Otros sugieren que hay más bien una probabilidad del 80 por ciento y creemos que 2024 será, incluso, más cálido”, concluyó Schmidt. Los expertos de la NASA advirtieron que 2024 será más caluroso aún e instaron a tomar medidas para revertir esta tendencia (FOTO: REUTERS) Los expertos de la NASA advirtieron que 2024 será más caluroso aún e instaron a tomar medidas para revertir esta tendencia (FOTO: REUTERS) Con miras a poder revertir este escenario, el director de la NASA, Bill Nelson, dijo que buscará reunirse con expertos para discutir cómo sus datos e investigaciones podrían contribuir a soluciones climáticas y a predicciones más acertadas. “Se piensa que la NASA es una agencia espacial o una agencia de investigación aeronáutica pero también es una agencia climática. Tenemos 25 satélites ahí arriba que aportan información en tiempo real”, sostuvo.

