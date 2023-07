Colegio Nacional:En vacaciones de invierno pintan y refaccionan aulas y parte del edificio

El Municipio de Almirante Brown informó que avanzan a todo ritmo los trabajos de pintura y refacción general en las aulas y en diferentes sectores del edificio del Colegio Nacional de Adrogué en el que funcionan las Escuelas Secundarias Provinciales N° 11 y 13, el ISFD N° 41, la UNAB y el CEF N° 56. Dichas mejoras fueron gestionadas por los Centros de Estudiantes de los establecimientos educativos que funcionan en el histórico edificio. Los trabajos incluyen la pintura de 22 aulas y también la restauración del mobiliario, la limpieza integral de todo el establecimiento educativo (ventanas, pisos y paredes); la reparación de cubiertas y cielorrasos, la colocación de aires acondicionados y la refacción de baños con instalación de nuevos artefactos y cerámicos. Si bien el Municipio viene trabajando desde el 2016 en la reparación integral de la emblemática institución, durante el receso escolar se pusieron en marcha nuevas obras de mantenimiento en su infraestructura. Está previsto que las mismas queden culminadas al término de las vacaciones de invierno para que todo el alumnado, más de 4 mil estudiantes que concurren a diario, disfrute de espacios cómodos y cuidados. Cabe señalar que la Comuna articula permanentemente con el Centro de estudiantes para atender las necesidades del establecimiento. “Desde el Municipio avanzamos con obras de mantenimiento en el histórico Colegio Nacional de Adrogué. Realizamos trabajos de pintura y refacción general en las aulas y en el cielorraso. Nuestra prioridad es la educación, por eso aprovechamos el receso invernal para seguir mejorando la infraestructura escolar”, señaló Mariano Cascallares al recorrer las obras. TRABAJOS CONCRETADOS Mientras tanto, en lo que va del mes de julio en el Colegio Nacional se cambiaron tejas rotas en

los techos, se realizaron tareas de limpieza de la zinguería que acumulaba hojas y se colocaron los sombreretes faltantes en los caños de ventilación del edificio. En paralelo, se están completando las tareas de reparación del cielorraso de yeso. Los baños ya están terminados, solo resta la limpieza de obra, y también se culminó con la calefacción.

Vale destacar que hace poco más de un año con recursos municipales en el Colegio Nacional se renovaron las fachadas interiores y exteriores, se refaccionaron los módulos sanitarios, se restauraron puertas y portones de acceso, se construyó un aula, veredas y rampas de acceso, y se reacondicionaron el patio y el estacionamiento, además de concretar trabajos de pintura, de hidrolavado y de carpintería. En aquella oportunidad también se renovó la instalación eléctrica del edificio y se hicieron a nuevo los vestuarios, camarines y baños del salón de actos.

