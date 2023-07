Paro de subtes: qué líneas dejarán de funcionar mañana

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro (AGTSyP) anunció un paro total del servicio para este miércoles 19 de julio, en reclamo por la exposición insalubre al asbesto de los trabajadores y por la reducción de la jornada laboral. La medida de fuerza será de 10 a 13 y afectará a todas las líneas de subte. Además, según el comunicado del gremio, las medidas comenzarán entre las 9 y 10 de la mañana, con levantamiento de los molinetes y el viaje gratis para los pasajeros en las siguientes estaciones del subte: San Pedrito (Línea A)

Rosas (Línea B)

Constitución (Línea C)

Congreso de Tucumán (Línea D)

Virreyes (Línea E)

Facultad de Derecho (Línea H)

