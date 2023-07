Kicillof, Cascallares y Fabiani inauguraron la Casa de la Cultura “Luis Sandrini”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, inauguró junto a Mariano Cascallares y a Juan Fabiani la nueva Casa de la Cultura “Luis Sandrini” en Don Orione. También compartieron en Ministro Rivadavia un festejo por el Día de los Adultos Mayores con cuarenta centros de jubilados de nuestro distrito. La jornada arrancó en el flamante edificio ubicado en la avenida Eva Perón N° 1948, donde las autoridades realizaron el tradicional corte de cintas y descubrieron una placa conmemorativa, junto con la presidenta del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, Florencia Saintout, vecinos e instituciones intermedias. Esta nueva Casa de la Cultura se suma a la histórica de Adrogué y a la inaugurada en septiembre del 2022 en Ministro Rivadavia, en ese entonces también en compañía de Axel Kicillof. Además, desde el Instituto Municipal de las Culturas anticiparon que se está trabajando en dos nuevas casas de la cultura, en las localidades de Malvinas Argentinas y San José, al tiempo que se está poniendo en valor el Museo Sempere en Burzaco. La actividad se inició con shows artísticos del rapero Matías Estrella y de la Comparsa Esmeralda e incluyó también un baile tradicional del Ballet Chacaypura. “En el marco de los 150 años del partido de Almirante Brown, es una alegría inmensa seguir concretando obras históricas para nuestros vecinos y vecinas. En este caso junto a Axel (Kicillof), nuevamente, poniendo en marcha la nueva Casa de la Cultura “Luis Sandrini” de Don Orione, en nuestra querida localidad de San Francisco de Asís”, destacó Mariano Cascallares. En esa línea, subrayó el “enorme trabajo articulado con el Gobierno Provincial” y remarcó la importancia de “seguir descentralizando la cultura para llevarla a todos los barrios de Almirante Brown”. “Ya estamos trabajando en dos nuevas casas más en San José y Malvinas Argentinas”, anticipó. Por su parte Axel Kicillof destacó que “cada vez que vengo a Almirante Brown me sorprende la capacidad que tiene el Municipio y su pueblo para concretar obras fantásticas como esta Casa de la Cultura de Don Orione”. La nueva Casa de la Cultura “Luis Sandrini” cuenta con un espacio multifuncional conformado por aulas y salas de convenciones que se integran con un escenario techado que oficia de anfiteatro, dotado de camarines y cabina técnica para albergar a los operadores. Este nuevo espacio multifuncional se construyó sobre la base del edificio que ocupara en otros tiempos la ex escuela primaria N° 74. Dijeron presente también en la inauguración el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko; el presidente del Instituto de la Cultura del Municipio de Almirante Brown, Juan Manuel Pereira Benítez; la subsecretaria de Infraestructura, Gabriela Fernández; la directora general de Arquitectura, Gabriela Mendía; la directora general de Cultura, Cecilia Fodor; la delegada Mabel Klehb, y la coordinadora de la nueva Casa Municipal, Érica Delgado. Día del Adulto Mayor Luego, Kicillof, Cascallares y Fabiani se trasladaron hasta el Polideportivo de Ministro Rivadavia para compartir un pintoresco festejo con cuarenta centros de jubilados por el Día del Jubilado y el Adulto Mayor. Allí dijeron presente más de mil adultos y adultas mayores pertenecientes a distintos centros de jubilados locales, entre ellos del NewCom, Barrio Lindo, Asociación Jubilados Malvinas, Campos Ramos, Unión y Fraternidad, Abuelos del Sur, Épocas Doradas, Nuestro Sueño, Paseo de los Abuelos, Los Pioneros del Ayer, Dignidad, Raíces del Encuentro, Puertas Abiertas, El Recreo, Almirante Brown y Nuestra Sabiduría. También la Asociación de Jubilados y Pensionados de Longchamps, los centros Celebrar la Vida, 8 de Abril Amigos, Carlos Gardel, J y C, El Paraiso, Nuevo Amanecer, La Alegría de Vivir, Rayo de Luz, Experiencia en Mi Mayor, Inter, 15 de Julio y Esmeralda. Y también las Plazas PAMI de Ministro Rivadavia, Malvinas, Burzaco, Longchamps, Glew, José Mármol, Rafael Calzada y Claypole. “La alegría que nos contagian es indescriptible. Son nuestros vecinos y vecinas con mayor experiencia y nos siguen enseñando a disfrutar la vida. Queremos agradecerles por todo y reafirmamos el compromiso de seguir trabajando juntos por más actividades y talleres juntos”, sostuvo Mariano Cascallares. Por parte del Municipio browniano estuvieron la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán; el presidente del Instituto Municipal del Deporte, Jonathan Frisa; la directora General de Políticas Sectoriales y Territoriales, Fernanda Viggiani; la coordinadora General de Adultos y Adultas Mayores, Matilde Maciel; el coordinador de Deportes para Adultos Mayores, Pablo Varas, y el presidente de Adultos y Adultas Mayores, Carmelo Pernicone.

Both comments and pings are currently closed.