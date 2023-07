Cascallares y Fabiani presentaron 50 motos para la prevención en Brown

Durante una actividad realizada en el Centro de Operaciones Municipales (COM), Mariano Cascallares y Juan Fabiani presentaron 50 de las 180 motos que fueron donadas por la Subsecretaria General de Presidencia y la Dirección de Aduanas para que se sumen a diferentes trabajos de prevención vial en nuestro distrito. Las nuevas motos serán utilizadas para Tránsito y también diversas tareas de patrullaje para las localidades de Almirante Brown. Estas donaciones consisten en mercaderías que habían sido decomisadas por la Aduana al comprobar que eran objeto de infracciones o delitos en materia de comercio internacional. “Estamos muy contentos recibiendo estas motos donadas por la Aduana y la Subsecretaría General de Presidencia para que se sumen a diferentes roles de patrullaje en Almirante Brown, con el objetivo de seguir incorporando herramientas y servicios en beneficios de nuestros vecinos y vecinas”, sostuvo Mariano Cascallares. La actividad contó con la presencia del director General de la Dirección General de Aduanas, Guillermo Michel, y del subsecretario de Asuntos Políticos, Nicolás Ritacco. Dijeron presente también la diputada provincial, Ayelen Rasquetti; el secretario General, Alan Grin; el subsecretario de Gobierno, Mauricio Tomas; la directora General de Tránsito y Transporte, Paola Nancy Fracas, y el asesor ejecutivo, Daniel Raimundo, entre otras autoridades.

Both comments and pings are currently closed.