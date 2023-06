Sergio Massa en campaña: “Voy a dejar cada gota de sudor para garantizar el triunfo de Unión por la Patria”

El ministro de Economía y precandidato a presidente de Unión por la Patria compartió un acto en Lomas de Zamora con Axel Kicillof, Martín Insaurralde, Wado de Pedro y Máximo Kirchner, entre otros dirigentes. Tras la confirmación de su precandidatura presidencial, Sergio Massa inició la campaña electoral, y luego de compartir un acto con la vicepresidenta Cristina Kirchner, estuvo junto a Axel Kicillof, Wado de Pedro, Martín Insaurralde, y Máximo Kirchner en Lomas de Zamora. El ministro de Economía y precandidato de Unión por la Patria (UxP) estuvo presente en el lanzamiento como precandidato a intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermin. Luego de los discursos de Martín Insaurralde, Wado de Pedro Axel Kicillof y Máximo Kirchner, Sergio Massa fue el encargado de cerrar el acto. “Voy a dejar cada gota de sudor, cada centímetro cúbico de mi sangre, para garantizar el triunfo de Unión por la Patria en Argentina, en la Provincia y en Lomas de Zamora”, lanzó el dirigente del Frente Renovador. Durante su alocución, el funcionario hizo un repaso de las dificultades que atravesó el gobierno del Frente de Todos durante sus cuatro años de gestión, aunque evitó mencionar al presidente Alberto Fernández, y señaló como “anclas”, a la deuda con el FMI, la pandemia, la guerra en Ucrania y la sequía. “Después, como si fuera poco, vino la sequía. La sequía le sacó a la Argentina 20 mil millones de dólares. Nos tocó enfrentar la pandemia, el Fondo, la guerra, la sequía y acá estamos para decirles a los argentinos que no nos van a vencer, ni esos ni ningún problema, porque estamos dispuestos a enfrentarlos”, comentó Sergio Massa. En otro pasaje, el ministro de Economía aseguró: “Sé que hay muchos que están enojados con nosotros, con la política, con las frustraciones constantes, con la plata que no alcanza, con la inseguridad. Eso, de alguna manera, a nosotros nos obliga a más”. Y, acto seguido, aclaró: “Pero también es cierto que hay dos modelos de país, que se resumen en la idea de saber si la Argentina tiene o no distribución del ingreso. Si la Argentina tiene inversión pública o no. Si la Argentina tiene autonomía y soberanía o es un país dependiente”. “Somos más los argentinos que creemos en la educación pública gratuita y de calidad, en las universidades, en las escuelas construidas, frente a aquellos que recortan en la educación. Somos más los argentinos que creemos que el agua y las cloacas son un derecho de los vecinos y por eso confiamos en la inversión pública del Estado”, sostuvo. También apuntó: “somos más los argentinos que creemos en el trabajo y que sentimos que los planes son instrumentos de emergencia. Somos más los argentinos que entendemos que la economía popular e informal son el resultado de un Estado que fracasó porque ajustó y los tenemos que incluir”. Por último, afirmó: “Creemos en el amor frente a aquellos que creen en la división y la violencia”.

