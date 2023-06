El municipio y “Causa Común” entregaron bibliotecas a familias de Barrio Lindo

El Municipio de Almirante Brown, a través del programa solidario Causa Común Brown, llevó adelante el programa “Bibliotecas Familiares” y entregó kits de libros con repisas a 140 familias que fueron relocalizadas en Barrio Lindo, en la localidad de Malvinas Argentinas. La actividad se realizó en el CIC ubicado en el cruce de las calles Pasteur y Lapacho, donde Mariano Cascallares y el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, hicieron entrega de las bibliotecas con la impronta de generar espacios de lectura en los nuevos hogares. Se trata del proyecto “El camino de doná un libro, doná una historia”, una iniciativa impulsada por el programa Causa Común Brown, junto a instituciones de bien público, para promover el contacto con un libro desde el hogar y desde la niñez en adelante, creando un vínculo con la lectura desde la primera edad. Este importante programa consistió, en primer lugar, con una campaña de donación de libros por parte de la comunidad, que incluyó stands en las últimas dos ediciones de la Feria Internacional del Libro de Almirante Brown, lo cual permitió la recolección de más de 4.400 libros. Luego, los distintos ejemplares fueron clasificados por la Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina (ABGRA) y Fueguitos, mientras que los estantes fueron construidos por la cooperativa del Polo Productivo del programa Potenciar Trabajo. Además, la encargada de colocar las repisas en las casas es la Delegación de Malvinas Argentinas. De esta manera, las familias que fueron recientemente relocalizadas en las nuevas viviendas de Barrio Lindo tendrán un primer espacio de lectura en su hogar. Cabe recordar que se trata de vecinos y vecinas que estaban asentadas en el margen de los arroyos comprendidos en la Cuenca Matanza y que fueron reasignadas a las nuevas viviendas. “Estamos muy contentos con esta iniciativa impulsada junto con Causa Común Brown para acercar la lectura a nuestros vecinos y vecinas y, especialmente, a las familias que recientemente se mudaron a Barrio Lindo 1. Esta iniciativa nace con una impronta solidaria y concluye de la mejor manera: con niños y niñas felices”, subrayó Mariano Cascallares. La actividad contó además con la presencia del presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko; la subsecretaria de Familia y Políticas Sociales, Leda Quintana; la subsecretaria de Tierras, Rosana Riccieri; la directora General de Gestión Pública, Mariel Casaforte; la delegada Antonella Nápoli, y la presidenta de ABGRA, María Silvia Lacorazza, entre otras autoridades.

Both comments and pings are currently closed.