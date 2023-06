Primer encuentro de Alberto Fernández y Sergio Massa tras el cierre de listas

El presidente Alberto Fernández y el precandidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, coincidieron este martes por primera vez desde el cierre de listas, y hubo abrazos y risas, más allá de los dardos que lanzó 24 horas antes la vicepresidenta Cristina Kirchner. Cámara Argentina de la Construcción en la Rural. Ambos integrantes del Gobierno expusieron en la convención anual de la “Sergio se quería quedar a escucharme, pero le dije que vaya porque tiene que solucionar el problema con el FMI. Ustedes tienen el privilegio porque ahora van a escuchar la opinión del Presidente y recién escucharon al futuro Presidente”, dijo el mandatario, en un claro apoyo al ministro de Economía.

Both comments and pings are currently closed.