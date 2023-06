Se impone Llaryora ante Juez en Córdoba en una ajustada definición

Córdoba eligió este domingo gobernador y vice, 70 legisladores locales y tres miembros para el Tribunal de Cuentas, proceso en que se utiliza la Boleta Única de Sufragio (BUS), vigente desde el 2011 y que contiene toda la oferta electoral. De acuerdo con los datos suministrados por la Justicia Electoral, fueron en total 2.984.631 los habitantes habilitados para sufragar en las localidades de los 26 departamentos de la provincia, que incluye a quienes votaron por primera vez, jóvenes de 16 años. LOS CANDIDATOS EN CÓRDOBA La coalición Hacemos Unidos por Córdoba (HUxC) , que se referencia en Juan Schiaretti, llevó para gobernador al intendente peronista capitalino Martín Llaryora y para vice a Myriam Prunotto , intendenta radical en uso de licencia de la población de Juárez Celman.

La alianza Juntos por el Cambio (JxC) promovió la fórmula del senador nacional Luis Juez (59) y para vice al diputado nacional, presidente del radicalismo provincial e intendente en uso de licencia de la localidad de General Cabrera, Marcos Carasso (63).

El espacio Creo en Córdoba de Todos, que representa al kirchnerismo local, llevó la fórmula de gobierno de Carlos Federico Alesandri (intendente de la localidad de Embalse) y Gabriela Estévez (diputada nacional).

Las restantes listas correspondieron a Encuentro Vecinal Córdoba, que fueron con el binomio compuesto por Aurelio García Elorrio (presidente de ese sector) y María Rosa Marcone (legisladora provincial); y el Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad, que consensuó la fórmula Liliana Olivero-Soledad Díaz.

Frente Liberal Demócrata Desarrollista llevó en su boleta a la dupla Guido Eiben-Gabriel Bornoroni; Libertad Avanza decidió fórmula con Agustín Spaccesi-María Cristina Lagger; el Movimiento al Socialismo impulsó al binomio Julia Di Santi-Miguel Díaz.

El Partido Humanista propuso a Fernando Schüle-Griselda Osorio; el Partido Popular nominó a Patricia Sarmiento-Roberto Zarantonello; en tanto Unión Popular Federal compitió con la dupla Mario Peral-Romina Arias. En simultáneo con la provincial, también hubo elecciones para renovar autoridades en 227 municipios y comunas del total de 427 que conforman la geografía provincial, entre las que estuvieron Estación Juárez Celman, Mendiolaza, Río Ceballos, Cruz del Eje, Villa Carlos Paz, Río Primero, Oncativo, Río segundo, Mina Clavero, Cura Brochero, Arroyito, Miramar y San Francisco. MINUTO A MINUTO: CÓRDOBA ELIGIÓ GOBERNADOR Llaryora pidió que "Juan Schiaretti sea el próximo presidente de Argentina" En el cierre de su discurso desde el búnker, y tras saludar a todos los candidatos, el candidato a gobernador por Hacemos Unidos por Córdoba llamó a votar a su "amigo" Juan Schiaretti. "La tendencia es irreversible", aseguró Llaryora "Los máximos perjudicados somos todos los cordobeses, en especial aquellos que tenemos derechos a festejar. A esta altura deberíamos tener todos los resultados y no los tenemos. Pero tenemos los escrutinios provisorios, y tenemos 50 mil votos de diferencia", indicó Llaryora. "Vamos a esperar. No es justo que se queden esperando lo que va a ser obvio. Todos tienen que la tendencia es irreversible, pero no podemos festejar y por eso somos los más perjudicados", completó. Escrutado el 89,57% Martín Llaryora (Hacemos por Córdoba): 42,70%

Luis Juez (Juntos por el Cambio): 39,78%

