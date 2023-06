Scioli y Tolosa Paz presentan a sus cantidadatos con un acto en CABA

Los precandidatos de Unidos Triunfaremos ratificarán su participación formal en las PASO este jueves en un acto que encabezarán en el Teatro ND de CABA. Será luego de que Unión por la Patria cediera los avales necesarios para las candidaturas. A horas del cierre de listas para las elecciones 2023, Daniel Scioli y Victoria Tolosa Paz harán oficial sus precandidaturas en un acto formal este jueves a las 18 en CABA. La presentación de ambas figuras será luego de que Unidos Triunfaremos, el espacio que representan, lograra los avales de Unión por la Patria (UxP), la coalición oficialista. Con cuestionamientos a la “judicialización” de candidaturas, los partidos mayoritarios de UxP, con el kirchnerismo y el Frente Renovador a la cabeza, finalmente le facilitaron los avales al sector de Scioli para que pueda competir en las primarias del oficialismo el 13 de agosto próximo. PASO: Scioli y Tolosa Paz oficializan candidaturas El acto fue anunciado para este jueves a las 18 en el Teatro ND de la CABA. Allí, Scioli y Tolosa Paz confirmarán sus respectivas precandidaturas a presidente y gobernadora de Buenos Aires. En la tarde del miércoles, el precandidato presidencial Daniel Scioli impugnó la reglamentación de la alianza Unión por la Patria, que establecía los parámetros de la competencia interna de la coalición oficialista en las PASO del 13 de agosto. La presentación judicial llevó la firma de los apoderados de la lista “Unidos Triunfaremos“, Javier Marcelo García y Víctor Eduardo Hortel. En la impugnación piden la “modificación” y “adecuación” de ese documento de “ordenamiento constitucional”. El documento fue presentado ante el juez electoral federal bonaerense, Alejo Ramos Padilla; ante el presidente de la Junta Electoral bonaerense, Sergio Torres; y ante la Junta Electoral de UxP. Los apoderados impugnaron la cláusula décima del acta constitutiva de UxP en cuanto prevé un “mecanismo de asignación de posiciones en las listas de precandidatos a diputados y senadores provinciales y concejales titulares y suplentes que vulnera el derecho de representación de las minorías consagrado en los artículos 59 y 60 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires y 38 de la Constitución Nacional”, indicó el escrito. Finalmente, en un encuentro en la ciudad de La Plata que nucleó a los presidentes de los partidos mayoritarios, Máximo Kirchner (Partido Justicialista), Mario Secco (Frente Grande Nacional), Carlos Castagnetto (Kolina), Martín Sabbatella (Nuevo Encuentro), Rubén Eslaiman (Frente Renovador) y Diana Conti (Partido de la Victoria) acordaron en la tarde del miércoles facilitarle los avales requeridos por la normativa vigente para que Daniel Scioli pueda presentarse a presidente, garantizando así la posibilidad de una interna en las PASO. “La Constitución de la provincia de Buenos Aires establece que los partidos políticos son libres de ejercer sus actividades siempre que estas respeten las previsiones de la Constitución Nacional y de la Constitución de la Provincia y, asimismo, otorga rasgo constitucional al derechos de representatividad de las minorías”, añadió el texto de la presentación de Unidos Triunfaremos. El sector que promueve las precandidaturas de Scioli para presidente y de Victoria Tolosa Paz como gobernadora indicó además que “la representación de las minorías partidarias es una pieza fundamental para el funcionamiento y salud del Estado democrático, evitando que la democracia interna de los partidos y alianzas sea meramente formal”.

