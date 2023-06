El municipio de Almirante Brown reconoció a 12 nuevas entidades de bien publico

Durante un acto llevado a cabo en la Casa Municipal de la Cultura, Mariano Cascallares y el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, entregaron reconocimientos a 12 nuevas entidades de bien público entre las que se encuentran centros de jubilados, espacios culturales y clubes de barrio de nuestro distrito. Las autoridades entregaron los reconocimientos a las entidades que realizan cotidianamente un importante trabajo social, cultural y deportivo en los barrios brownianos. En este sentido, participaron del acto el Club Deportivo Longchamps, el Centro Cultural Espacio Brown (Adrogué), la Asociación 20 de Julio (San Francisco de Asís), la Asociación Carita Linda (Glew), el Centro de Jubilados y Pensionados Rayo de luz (San José), y el Centro de Jubilados y Pensionados Raíces del Encuentro (Malvinas Argentinas). También la Fundación Vittorioso (Rafael Calzada), la Biblioteca Popular Don Orione (San Francisco de Asís), el Club Social y Cultural San Francisco de Asís, el Centro de Jubilados y Pensionados Jorge Newbery Longchamps, la Asociación Centro Social y Comunitario (Solano) y la Asociación La Camencha (Glew). “Quiero agradecerles enormemente porque no hay una política de deportes de un Municipio si no se hace con los clubes de barrio. No hay una política para la tercera edad si no se hace con los Centros de Jubilados y no hay una política de cultura, de industria cultural, si no la hacemos con los centros culturales”, destacó Mariano Cascallares. En esa línea, remarcó que “hoy es un día clave porque ya tienen el reconocimiento, pero la convocatoria es a seguir trabajando para que nuestras doce localidades, nuestros más de 130 barrios de Almirante Brown, se sigan desarrollando y eso lo podemos hacer en comunidad, entre todos y todas”. Juan Fabiani, en tanto, agradeció “el gigantesco trabajo que llevan adelante en los barrios de Almirante Brown” e instó a “seguir articulando juntos por el Almirante Brown que soñamos y que estamos haciendo realidad”. En la actividad dijeron presente también el subsecretario de Gobierno, Mauricio Tomas; el presidente del Instituto Municipal de la Cultura, Juan Manuel Pereira Benítez; el director de Relaciones Institucionales, Víctor Capparelli, y la coordinadora General de Adultos Mayores, Matilde Maciel.

