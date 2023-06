Cascallares y Fabiani entregaron 2300 tablets a adultos mayores y vecinos con discapacidad

Mariano Cascallares y el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, encabezaron el acto de entrega de 2.312 tablets del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) junto a adultos mayores y personas con discapacidad de nuestro distrito. La actividad se llevó adelante en el Microestadio “Diego Armando Maradona” del Polideportivo de Ministro Rivadavia, donde las autoridades municipales hicieron la entrega de estos dispositivos en el marco del programa “Conectando con Vos”, cuyo objetivo es la inclusión digital y facilitar la inserción, la integración y el desarrollo social mediante el uso de las nuevas tecnologías. En esta oportunidad, recibieron su tablet 1.700 adultos mayores pertenecientes a centros de jubilados y pensionados de todo Almirante Brown y también 600 personas con discapacidad del Hogar Cottolengo Don Orione, el taller protegido APAET, el CFI N°1, la Escuela N°506 y la Oficina de Pensiones de Don Orione. “Los saludamos con mucho afecto y les decimos que junto a todo el equipo municipal vamos a seguir trabajando para mejorar la calidad de vida de nuestra gente con herramientas concretas como estas tablets”, subrayó Mariano Cascallares al tomar la palabra. Por su parte, Juan Fabiani destacó que este dispositivo “es un elemento muy importante para que puedan aprender, informarse y también conectarse y vincularse con lo que más les guste”. En la actividad dijeron presente la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán; la directora General de Políticas Sectoriales y Territoriales, Fernanda Viggiani, y el director de Inclusión para las Personas con Discapacidad, Diego Domínguez. También la directora del Consejo Asesor para la Inclusión de Personas con Discapacidad, Nora Saporiti; la coordinadora General de Adultos Mayores, Matilde Maciel, y el presidente de Adultos y Adultas Mayores, Carmelo Pernicone, entre otras autoridades

