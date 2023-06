El municipio entregó 170.000 libros de lengua y matemática en escuelas de Brown

El Municipio de Almirante Brown, en articulación con el Ministerio de Educación de la Nación, completó al entrega de 170 mil libros en escuelas primarias y secundarias de nuestro distrito en el marco del programa “Libros para Aprender” con el fin de colaborar en la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje de las y los estudiantes. En esta oportunidad se entregaron libros de Lengua y Matemática en las 83 escuelas primarias y 80 secundarias -gestión estatal y privada- con el objetivo de cumplir el derecho a la educación y garantizar el acceso universal a libros esenciales para el aprendizaje de niñas, niños y adolescentes. Desde la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología local indicaron que la selección de obras incluye 112 títulos de 15 editoriales diferentes, en los cuales trabajaron aproximadamente 560 autoras, autores y desarrolladores de contenidos y 495 ilustradores y diseñadores. “Estamos muy contentos porque gracias al trabajo articulado con el Gobierno Nacional, y en particular el Ministerio de Educación, concretamos en los últimos días la entrega de este material de lectura para escuelas primarias y secundarias para potenciar la enseñanza en Almirante Brown”, sostuvo Mariano Cascallares. Cabe destacar que la selección de títulos se realiza por especialistas designados por las máximas autoridades educativas de las veinticuatro jurisdicciones en un proceso federal que permite que cada jurisdicción evalúe los contenidos de acuerdo a las necesidades de cada región. Cascallares destacó además que “recientemente entregamos también 5 mil netbooks a estudiantes de escuelas secundarias del programa Conectar Igualdad Bonaerense con la premisa de achicar la brega digital en las juventudes, todas iniciativas que apuntan a fortalecer y generar una educación de calidad”. Finalmente, desde la Comuna que conduce el intendente interino Juan Fabiani anticiparon que en las próximas semanas se avanzará también con la entrega de 15 mil guardapolvos en escuelas primarias y material didáctico para seguir fortaleciendo las instancias de aprendizaje en las aulas.

