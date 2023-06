La Fería brillo con Dolina, Pigna Szeta, Kablan y la presentación de tres libros

La participación de miles de vecinos, las actividades culturales, recreativas y culturales y la presentación de tres libros y de destacadas figuras le dieron color y brillo este sábado a la Feria Internacional del Libro que abrió sus puertas al mediodía y se extendió hasta pasadas las 22 horas en una la Plaza Brown de Adrogué que estuvo colmada de visitantes. Familias enteras, contingentes escolares y grupos de amigos dijeron “presente” en la FILAB 2023 y colmaron las instalaciones. La jornada de sábado arrancó con la presentación de la Orquesta Escuela de Almirante Brown y de la Escuela “Verte Volar” a sala llena. Luego llegó la presentación del primero de los tres libros que se convirtieron en grande atracciones de la Feria ayer sábado. Se trata de “Los Güemes” que fue presentado por su autor Felipe Pigna ante la atenta mirada de cientos de vecinos. Pocos minutos más tarde llegó el momento de la presentación del libro “Mi padre el Prof Marón Carrillo” que fue realizada por Ramón Carrillo hijo y por Mariano Cascallares. El evento, emotivo por la cercanía del ex ministro de Salud de Juan Perón con nuestro distrito, contó con la participación del ex secretario de Salud de Alte Brown Alejandro Costa y con el saludo de Ginés González García. También dijo “presente” el intendente interino Juan Fabiani. La jornada de sábado en la Feria Internacional del Libro continuó con la presentación del libro “ESMA: La investigación judicial”, a cargo de su autor el doctor Sergio Torres, actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. También lo acompañó Mariano Cascallares. Poco después el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Daniel Filmus, presentó el libro “Néstor Kirchner, la Educación y la Ciencia” en la Sala Amelia Lapeyrière. El cierre del sábado en la Feria del Libro browniana llegó de la mano de Pablo Kablan y Mauro Szeta y sus historias policiales. Y ya por la noche la sala Rodolfo Walsh se vio colmada de vecinas y vecinos que no quisieron perderse un clásico que está más vigente que nunca: “La Venganza Será Terrible” con Alejandro Dolina y equipo. Este domingo la Feria Internacional del Libro de Almirante Brown se despide de 12 a 22 horas con un recital de poesía, con la presentación de Darío Sztajnszrajber y Soledad Barruti, el cierre del DJ Pato Almada, juegos, actividades, talleres de arte y mucho más.

