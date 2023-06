Ola de frío polar: hasta cuándo se extenderán las bajas temperaturas en el AMBA

Atrás quedó la primavera en pleno otoño, y a tan sólo días de la llegada del invierno, las bajas temperaturas comenzaron a sentirse y rige un alerta para ocho provincias argentinas. La Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, San Luis, San Juan, Mendoza, Neuquén y Río Negro, ya viven la fuerte ola polar desde la tarde del sábado, y el Servicio Meteorológico Nacional activó una alerta amarilla por la llegada intenso frío. Si bien la ola polar irá disminuyendo, con cielo despejado según anunció el organismo, las marcas térmicas pasarán de muy frías a frías, y se espera que el invierno llegue con sus habituales características climáticas. Para hoy se espera cielo despejado y vientos del sudoeste, con una temperatura mínima de 4 grados y una máxima de 12. Maána, lunes, se prevé cielo despejado a algo nublado, vientos del sudoeste y marcas térmicas que irán de los 2 a los 11 grados, por lo que será el día más frío de la semana. En el caso del AMBA, se espera que comiencen a subir las temperaturas recién desde el jueves 15 de junio, con una mínima de 8 grados y una máxima que trepará a los 15. Las provincias que no sentirán la llegada de la ola polar Las bajas temperaturas no llegarán a la Costa Atlántica y alrededores, ni tampoco a la región sur que limita con el territorio rionegrino. El SMN recomendó a los ciudadanos de las zonas que se encuentran bajo alerta amarilla intentar mantenerse en lugares cerrados, climatizados y abrigarse correctamente, si es necesario salir al exterior. Asimismo, advirtió que la exposición al frío puede ser perjudicial para los grupos de riesgo, es decir, niños y niñas, adultos mayores de 65 años y personas que hayan sido diagnosticadas con enfermedades crónicas.

