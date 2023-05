El municipio de Brown avanza con la relocalización de familias en Barrio Lindo

El Municipio de Almirante Brown finalizó la segunda etapa de relocalización de 51 familias a Barrio Lindo 1, en la localidad de Malvinas Argentinas, en el marco del “Programa Reconstruir” impulsado por el Gobierno Nacional. Se trata de 51 viviendas que forman parte de las 244 del proyecto Barrio Lindo 1 y que se suman a las 140 ya entregadas a fines de 2022. Desde la Comuna anticiparon que en las próximas semanas se avanzará con las 53 restantes. Dichas viviendas son destinadas a familias que se encontraban asentadas en el margen de los arroyos comprendidos en la Cuenca Matanza Riachuelo y cuentan con una variedad de entre dos y cinco habitaciones, además de que algunas están adaptadas para personas con movilidad reducida. Mariano Cascallares subrayó que “gracias al trabajo con el Gobierno Nacional muchas familias están cumpliendo el sueño de tener su casa propia, en el marco de obras que cambian y mejoran la vida por completo”. “Estamos dando cumplimiento a la manda judicial Mendoza de la Corte”, añadió. Cabe destacar que esta segunda etapa de entrega de viviendas comenzó a principios de abril con un acto encabezado por el presidente de la Nación, Alberto Fernández; el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti; Mariano Cascallares y el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani. De esta manera, todavía restan entregar 53 casas del proyecto Barrio Lindo 1, cuyas familias serán relocalizadas en las próximas semanas, para luego comenzar con las 239 pertenecientes a Barrio Lindo II. Este total de 573 viviendas están emplazadas en 23 manzanas de la localidad de Malvinas Argentinas y forman parte del programa de financiamiento del Plan Federal para la Urbanización impulsado por el Gobierno Nacional. Como obras anexas, en los barrios se efectuaron mejoras hidráulicas, nuevos pavimentos de hormigón, redes de luz, agua, cloaca y gas, además de luminarias con tecnología LED y trabajos de parquización. Finalmente, Juan Fabiani, sostuvo que “es una alegría muy grande ver cómo avanzan rápidamente la entrega de las viviendas y también las obras en estos barrios tan queridos”.

