Este martes hay paro de subte y Premetro: será escalonado y afecta a todas las líneas

Este martes 23 de mayo hay un nuevo parto de subte llevado a cabo por la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP-Metrodelegadxs). Afecta a todas las líneas y se realizará en horarios escalonados. Paro de subte: horarios martes 23 de mayo Subte H : paro desde las 5.30 hasta las 9 hrs.

: paro desde las hasta las Subte B : paro desde las 9 hasta las 12 hrs.

: paro desde las hasta las Subte C : paro desde las 12 hasta las 15 hrs.

: paro desde las hasta las Subte E: paro desde las 15 hasta las 18 hrs.

paro desde las hasta las Premetro : paro desde las 15 hasta las 18 hrs.

: paro desde las hasta las Subte A : paro desde las 18 hasta las 21 hrs.

: paro desde las hasta las Subte D: paro desde las 21 hasta las a 24 hrs. ¿Por qué hay paro de subte? En un comunicado gremial, se anunció que el paro se realiza debido a la “negativa” de la empresa concesionaria Emova – firma estatal Subterráneos de Buenos Aires (Sbase) y la Subsecretaría de Trabajo porteña – de “abrir la mesa para discutir condiciones laborales y salariales“, en la continuidad de una serie de medidas de protesta que vienen llevándose a cabo en los últimos meses. “Los trabajadores del subte venimos reclamando la reducción de la jornada laboral a 30 horas semanales para tener dos francos y disminuir nuestra exposición al material cancerígeno asbesto“, argumentaron sobre la medida. Y justificaron el pedido de “apertura de la mesa de discusión salarial” tras el vencimiento de la paritaria del sector “desde febrero”. “Emova responde a los reclamos mintiendo a los usuarios al afirmar que el subte es un lugar seguro. Mientras a los trabajadores les descuenta ilegalmente días trabajados y aplica sanciones ilegítimas e ilegales con el objetivo de acallar el reclamo”, denunciaron. Por su parte, Emova señaló que continúa “manifestando su disposición al diálogo”, pero advirtió que “la reducción de la jornada semanal de 36 a 30 horas resulta inviable sin afectar las actividades de operación de la red de subte”. También consignó la empresa que los “15 paros que iniciaron el 29 de marzo fueron acompañados por bloqueos y aperturas de molinetes, en las que participaron personas que se ausentaron de sus tareas, por lo cual tuvieron los descuentos a los que hace referencia el gremio, en la liquidación de haberes del mes de abril”. “Estos descuentos corresponden a ausencias no remuneradas y a que las personas alcanzadas, que representan menos del 6% de la dotación total de la empresa, no trabajaron su jornada en forma completa”, señaló Emova. En lo referido a la seguridad para trabajadores y usuarios, la empresa ratificó que “las más de 2.500 mediciones realizadas sobre la calidad del aire en todas las áreas de trabajo del subte arrojan resultados considerados adecuados para la salud”. Las mediciones “se realizan constantemente y están a cargo de instituciones y laboratorios especializados que fueron validados por la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”, indicó la empresa en un comunicado.

