El ministerio de Economía aumenta los límites de compra en cuotas con tarjetas de crédito

Este lunes, el gobierno nacional pone en marcha un incremento del límite de compra de las tarjetas de crédito, en una medida destinada a sostener el consumo. De acuerdo a lo que anticipó el ministerio de Economía, conducido por el ministro Sergio Massa; se incrementarán 30% los márgenes de compras en cuotas de tarjetas de créditos y 25% los márgenes de compras con tarjetas de crédito en un pago. Así mismo, se aumentarán un 25 por ciento los márgenes de adelanto en cuenta corriente a MiPymes. La medida está destinada a sostener los niveles de consumo de la clase media afectada por la inflación. Datos privados indican que en mayo los autoservicios registraron una caída de las ventas del 21%. “Quienes paguen con tarjeta de crédito podrán financiar sus consumos con un límite mayor, tanto en cuotas como en efectivo. Significarán un aumento del crédito disponible para las familias y para las empresas”, destacó el Palacio de Hacienda.: Economía indicó que “las familias argentinas tendrán mayor acceso al crédito en sus tarjetas de crédito”, y que con la medida “más de 20 millones de argentinos podrán comprar un 30% más”. “Por cada $10.000 pesos de disponible en un pago, se suman 3.000 pesos más. Si una familia contaba con 50.000 pesos de crédito en su tarjeta, ahora tendrá 65.000 pesos”, explicó Economía.. En su comunicado, el Palacio de Hacienda afirma que “este aumento le permitirá a las familias acceder con el Plan Ahora12 a más bienes”. “Este esfuerzo debe complementarse con acciones del Estado y de los dirigentes políticos de todos los sectores, que permitan el ordenamiento macroeconómico necesario para lograr la reducción de la inflación”, señala la nota.. Al respecto, se acara que “también se requieren modificaciones al marco normativo a fin de promover la canalización de los ahorros de la sociedad hacia el crédito, en forma eficiente y evitando la generación de distorsiones, en especial las generadas por fijación de tasas mínimas”. “Esto también contribuirá a mejorar las condiciones de financiación para empresas y personas”, concluye el comunicado. Sergio Massa, titular del Palacio de Hacienda. Foto: NA. Objetivo: Sostener el consumo, aumentar la inversión y disminuir el daño de la sequía Aquí, el detalle punto por punto de las medidas. Se incrementarán 30 por ciento los márgenes de compras en cuotas de tarjetas de créditos. Se incrementarán 25 por ciento los márgenes de compras con tarjetas de crédito en un pago. Aumentarán un 25 por ciento los márgenes de adelanto en cuenta corriente a MiPymes. Quienes paguen con tarjeta de crédito podrán financiar sus consumos con un límite mayor, tanto en cuotas como en efectivo. Significarán un aumento del crédito disponible para las familias y para las empresas. Las familias argentinas tendrán mayor acceso al crédito en sus tarjetas de crédito: Más de 20 millones de argentinos podrán comprar un 30% más. Por cada $10.000 pesos de disponible en un pago, se suman 3.000 pesos más. Si una familia contaba con 50.000 pesos de crédito en su tarjeta, ahora tendrá 65.000 pesos. Este aumento le permitirá a las familias acceder con el Plan Ahora12 a más bienes. Este esfuerzo debe complementarse con acciones del Estado y de los dirigentes políticos de todos los sectores, que permitan el ordenamiento macroeconómico necesario para lograr la reducción de la inflación. También se requieren modificaciones al marco normativo a fin de promover la canalización de los ahorros de la sociedad hacia el crédito, en forma eficiente y evitando la generación de distorsiones, en especial las generadas por fijación de tasas mínimas. Esto también contribuirá a mejorar las condiciones de financiación para empresas y personas.

