La Ministra de Trabajo de la Nación visitó Brown con foco en la economía social

Mariano Cascallares y el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, junto a la ministra de Trabajo de la Nación, Raquel “Kelly” de Olmos, participaron de una jornada de diálogo y articulación entre los sectores de la economía social y popular, promovida por la Federación Unión Nacional de Cooperativas Argentinas de Trabajo (FUNCAT) y la Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados (CONARCOOP). El encuentro, que tuvo lugar en el Centro de Formación Profesional e Innovación Productiva del Parque Industrial de Burzaco, contó con la presencia de presidente de CONARCOOP, Ramiro Martínez, el titular de FUNCAT, Martin Villalba, el Presidente del INAES Alexandre Roig y el Coordinador de Roles y Actores de la Economía Social y Popular del Ministerio de Desarrollo de la Nación, Julián Aceituno, quienes frente a una nutrida concurrencia de cooperativistas e industriales de toda la región –entre otros- expusieron respecto del “Trabajo Digno en el marco de la Economía Social y Popular”. Durante la jornada se promovió la articulación entre los actores de la economía social y popular con la economía formal con los sectores público y privado. En tanto, se destacó el acompañamiento del Estado Nacional, el Provincial y el Municipal para la construcción de políticas públicas que empoderen la labor que llevan adelante los trabajadores autogestionados, ampliando sus derechos, en un proyecto de país que contenga a todos los argentinos y argentinas para que vivan con la dignidad del trabajo. En este sentido, Villalba destacó al cooperativismo como el mejor modelo de inclusión social, que genera trabajo genuino y sustentable. Mientras, que Ramírez se refirió a la necesidad de reconocer el accionar de dicho sector productivo, que sigue construyendo pese a la actual coyuntura económica. En la ocasión, Cascallares subrayó el enorme trabajo del INAES que promueve el desarrollo y fomenta la acción cooperativa y mutual, brindando asistencia técnica y económica. Asimismo, hizo hincapié en la tarea que se lleva adelante en el Municipio para el crecimiento del sector, por ejemplo, con el Centro de Desarrollo Productivo Incuba Brown, donde además de capacitarse los y las vecinas tienen un espacio de comercialización. En tanto instó: “El Estado tiene que ser socio de las cooperativas”, y puso como referencia la articulación de la comuna de Almirante Brown con las y los trabajadores de la economía social y popular, quienes no solo proveen algunos elementos para la actividad municipal (por ejemplo bolsas para residuos) sino llevan adelante obras edilicias en escuelas y otros sectores del distrito. Por su parte, Fabiani renovó el compromiso del Municipio de seguir acompañando, y apostando por la economía social y popular, cuyo trabajo de calidad merece un reconocimiento. Por último, la ministra no solo destacó la importancia de generar estos ámbitos de diálogo en pos del desarrollo del sector, sino se refirió a la lucha por la democracia social que se afirma y sostiene en los derechos de las y los trabajadores. En este sentido hizo hincapié en la tarea del Estado en las conquistas alcanzadas a través de los años, en el camino de la inclusión laboral, en la igualdad de oportunidades, con políticas que transformen la experiencia de vida que cada trabajador o trabajadora desarrolla en la comunidad. Participaron de la jornada el secretario de Producción y Formación Profesional, Federico Sassone, la secretaria de Desarrollo y Seguridad Social, Bárbara Miñán, el Subsecretario de Agencia de Empleo y Formación Profesional, Santiago Paolinelli y Analía De Bernardis, entre otros integrantes de FUNCAT. También formaron parte del encuentro el secretario de Cooperativas Agrícolas de Brasil, Milton Fornacieri, el presidente de la Unión Industrial de Almirante Brown, Miguel Ángel Rodríguez; el secretario general de Jerárquicos de AFIP, Julio Estévez, el secretario de Formación de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), José Ruiz Díaz, además de representantes de la Mutual Mario Cafiero y del Patronato de Liberados, entre otros.

