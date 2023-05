Se baja Vidal y arde interna del PRO en la Ciudad

Tras idas y vueltas, la diputada nacional María Eugenia Vidal finalmente se baja de la carrera y no será candidata a presidenta en las elecciones 2023. Arde la interna en el PRO de la Ciudad de Buenos Aires luego de la decisión de la exgobernadora. Tal como adelantó Ámbito este miércoles, Vidal debía definir si se bajaba de sus aspiraciones presidenciales. Al final, la diputada de Juntos por el Cambio (JxC) no irá por la candidatura en Nación. Desde el entorno de la exgobernadora dejaron abierta la puerta para ser candidata en la Ciudad, para competir en una interna con Fernán Quirós Y Jorge Macri. Elecciones 2023: Vida se baja de la candidatura a presidente De esta forma, quedan en carrera dos postulantes dentro del PRO para las PASO: el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, luego de que, tras múltiples especulaciones, Mauricio Macri optara por no disputar el lugar en el sillón de Rivadavia. En medio de la pelea interna en CABA entre Jorge Macri y Fernán Quirós, y en medio de la dificultad de encontrar los mecanismos políticos que definan a un candidato único, Vidal aparece como una posible figura de consenso para sintetizar a las distintas vertientes del PRO. Sin embargo, fuentes porteñas confirmaron a este diario que este escenario “está frío”. PRO Tras bajarse, Vidal se pondrá a disposición del partido y actuará de acuerdo a la estrategia electoral del espacio. Desde hace días que en el entorno de la diputada admiten que ella aportará desde el lugar que sea necesario. Según pudo saber Ámbito este jueves, la decisión de María Eugenia Vidal ya está tomada y solo resta la oficialización. Se espera que en las próximas horas lo haga público, hacia la noche. Mientras tanto, la interna en el PRO de la Ciudad sigue al rojo vivo, con los cruces entre Jorge Macri y Fernán Quirós, ambos candidatos de Bullrich y Larreta en ese distrito respectivamente. Con Acuña y Vidal afuera, arde la interna del PRO en la Ciudad Justamente, este jueves al mediodía Larreta y Quirós compartieron una recorrida por el Barrio Chino de Belgrano, donde intercambiaron ideas sobre distintos temas y proyectos vinculados al presente y el futuro de la Ciudad. Luego de que Soledad Acuña se bajara de la competencia, Jorge Macri y Fernán Quirós ratificaron que siguen en carrera por la sucesión de Horacio Rodríguez Larreta, mientras María Eugenia Vidal amaga con volver a poner un pie en la Ciudad. “Voy a ser candidato”, aseguró el ministro de Gobierno porteño, y señaló que tras la salida de Acuña ahora “son dos los precandidatos del PRO que se presentan en las PASO” y luego deberá “decidir la gente”. Al hablar de la posibilidad de que Vidal vuelva a la Ciudad, Jorge Macri señaló: “Me dijo que quiere ser candidata a presidenta”.

