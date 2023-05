Mientras avanza su renovació, el Hospital Lucio Melendez sumo una ambulancia de alta complejidad

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, recorrió junto a Mariano Cascallares y al intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, los avances de las obras en el Hospital Lucio Meléndez, las cuales incluyen la refacción integral de la Clínica Médica y los Servicios Auxiliares, además de la incorporación de nuevas camas de internación. En la oportunidad se concretó la entrega de una ambulancia de alta complejidad para el Hospital Lucio Meléndez que ya se encuentra operativa. La jornada se llevó adelante en el nosocomio provincial ubicado en Adrogué, donde las autoridades dialogaron con los directores asociados Néstor Capallo, Viviana Heevel y Ilda Vega Weiss sobre las mejoras que se llevan adelante y les entregaron las llaves de una nueva ambulancia incorporada para el servicio de emergencias. Actualmente los trabajos se concentran en la remodelación integral del pabellón de Clínica Médica y también en la puesta en valor de diferentes sectores del hospital como el frente, los pasillos y el ingreso principal, además de la incorporación de 16 camas de internación. “Muy contentos de visitar Almirante Brown con esta obra integral para la recuperación de este hospital tan importante con la clínica médica y la modernización de sala de internación. También estamos pintando la fachada y el interior, reformando todo el sistema eléctrico”, subrayó el ministro. En esa línea, sostuvo que “esto permitirá mejorar por completo la atención de los vecinos y vecinas”, al tiempo que anticipó que “en pocas semanas estará llegando también un tomógrafo y un mamógrafo”. Por su parte, Mariano Cascallares, resaltó que “gracias a la articulación con Provincia se lleva adelante esta histórica obra de remodelación y refacción en el querido Hospital Lucio Meléndez para que siga potenciando sus servicios a la comunidad, mejorando la atención y garantizando el derecho a la salud”. Y destacó especialmente “todo el trabajo que realiza a diario el gran equipo del hospital para brindarle más y mejores servicios a nuestros vecinos”. Juan Fabiani, en tanto, apuntó que “para nosotros potenciar la salud pública es una de las principales prioridades, por eso contar con el apoyo y el acompañamiento del Gobierno Provincial es trascendental para seguir trabajando diariamente por el Almirante Brown que merecemos”. Cabe destacar también que las obras incluirán también la refacción de los servicios de cloaca, agua fría y caliente, provisión de artefactos eléctricos y la conexión correspondiente a las redes existentes, junto con la provisión de los insumos, gases medicinales, artefactos y equipamientos necesarios para seguir potenciando los servicios vinculados a la atención de la salud. En la actividad dijeron presente también el secretario de Salud, Walter Gómez; el secretario de Infraestructura, Planificación y Servicios Públicos, Fernando Lorenzo; el subsecretario de Infraestructura Escolar y Arquitectura, Sebastián Vestilleros, y la delegada Municipal de Adrogué, María José Zandonadi, entre otras autoridades.

